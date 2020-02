„Tanúim lesztek” – A golyóálló bíboros és más tanúságtevők az eucharisztikus kongresszuson

Már több mint hetven országból regisztráltak a szeptember 13. és 20. között tartandó katolikus világtalálkozóra, amely igazi örömünnep lesz a hívek és útkeresők számára is. Szinte valamennyi kontinensről érkeznek vendégek hazánkba.

Ima a fegyverek árnyékában

A kongresszus egyik előadója Orani João Tempesta, akit „a golyóálló brazil bíborosként” emlegetnek. Rio de Janeiro érseke túlélt két fegyveres rablást, illetve egy a rendőrség és fegyveresek közötti tűzharcot. Hatvanhatodik születésnapját a brazil nagyváros leghírhedtebb negyedében töltötte, a hajléktalanokkal ünnepelt. Ruhát, takarót és ételt osztott a rászorulóknak.

„Azt a napot szeretném megélni – mondta a bíboros az egyik nyilatkozatában –, amikor közelebb kerülünk egymáshoz a béke, a testvériség és a kegyelem jeleként. Így Rio városa nemcsak a természeti szépsége és a történelme, hanem az itt élő emberek miatt is ismert lesz, akik szeretettel vannak egymás iránt, és törődnek egymással.”

Québec bíborosa szintén előadóként szerepel a kongresszus programjában. Gérald Lacroix kilenc évig szolgált Kolumbiában, egy katonai gerillaszervezet ellenőrzése alatt álló háborús övezetben. Így emlékezett vissza életének erre az időszakára:

„A plébániához 18 falu tartozott. A legtávolabbit 18 órába telt elérni öszvérháton. Minden este hétkor tartottuk a szentmisét. Áram nem volt, gyertyákat használtunk világításra. A templom tele volt gyerekekkel, felnőttekkel, idős emberekkel, akik szomjazták, hogy hallják Isten szavát, és boldogok voltak, hogy együtt imádkozhatunk.”

Találkozhatnak a hívek Szabó Konstantinnal Kárpátaljáról, aki papcsaládból származik. Édesapja görögkatolikus pap volt, akit hite miatt a szovjetek 1950-ben elítéltek, és öt évre internáltak. Konstantint titokban készítették fel és szentelték pappá 1986-ban Felsődomonyán. A fiatal lelkész egy ungvári tervezőhivatalnál helyezkedett el, munkája mellett éveken át titokban végezte a szertartásokat. 2005-ben, infarktus után felépülve, elvállalta az ungvári Boldog Romzsa Tódor Görögkatolikus Teológiai Akadémia és Papnevelő Intézet prefektusi feladatait. Jelenleg sislóci káplán, a koncházi magyar és szláv hívek lelkipásztora; részt vesz az egyházmegye múltjának történelmi kutatómunkájában.

Egyhetes ünnep

A kongresszus vendégei között a Hungexpón és a Papp László Sportarénában az egyházi méltóságokon kívül civil előadókkal, művészekkel is találkozhatnak az érdeklődők. Többek között Chiara Amirante olasz írónő, számos bestseller szerzője is elfogadta a szervezők meghívását. Amirante részese lehetett egy csodának, amikor a visszafordíthatatlannak tűnő vakságból meggyógyult. Ezt jelnek tekintette, hogy másoknak kell szentelnie életét. 1994-ben megalapította az Új Horizontok nemzetközi közösséget, amelynek ő az elnöke is. A legszélsőségesebb helyzetekből érkező fiatalok százai kezdték náluk újra felépíteni az életüket. Ma már 228 hajléktalanszállót, oktató- és tanácsadó központot működtet a közösség, amely átlépte Olaszország határait.

Főleg a fiatalokat várják a Forráspont eseményeire, a Papp László Sportarénába a szervezők. Szeptember 19-én, szombaton a családok fesztiválját rendezik meg a Margitszigeten. Ennek a napnak a záróeseménye a délután ötkor a Parlament előtt kezdődő ünnepi szentmise lesz, amit Erdő Péter bíboros vezetésével eucharisztikus fáklyás körmenet követ a Hősök terére.

A múlt és a jelen összetalálkozik

1938-ban szintén itt gyűltek össze ünnepelni Krisztust, a fő helyszínek is ugyanazok voltak.

Pacelli bíboros-legátus, a későbbi XII. Piusz pápa az 1938-as kongresszus záróbeszédében többször elismételte Jézus szavait: „Tanúim lesztek” (ApCsel 1,8). Majd könyörgést mondott az akkori résztvevőkért: „Tartsd meg őket ebben a felismerésben, és add meg nekik az erőnek és a bizalomnak azt a szellemét, amely ebből a felismerésből fakad. (…) Add, hogy mindegyikükből a szeretet tanúja, hirdetője és apostola legyen.”

Azt, hogy ismét Magyarországon rendezik meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, az akkori emberek kitartásának, tanúságtételének köszönhetjük. Hiszen sokunk szülei, nagyszülei, dédszülei kint voltak és imádkoztak akkor, és talán nagy elhatározások születtek a szívükben.

Mi vagyunk az ő tanúságtételük örökösei és szemmel látható jelei. Mi, akik ott leszünk, megtapasztalhatjuk azt a szeretetet, kitartást, amiért Pacelli bíboros egykor imádkozott.

