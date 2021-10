„Úr s Király a föld felett” – Hálaadó világméretű szentségimádás Krisztus Király ünnepén

A szervezők ezekkel a szavakkal bátorítanak, hogy kapcsolódjunk be az imádságba: „Bár véget ért az eucharisztikus kongresszus, Jézus, ígéretéhez híven, köztünk maradt. Ő Úr s Király a föld felett. Ezért, hálát adva a kongresszus ajándékaiért, Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk otthonunk csendjében is. Tegyük ezt most kilencedik alkalommal ismét közösen, egy óra szentségimádásban vagy otthon végzett imával november 20-án, Krisztus Király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján. Csatlakozz hozzánk a corpusdomini.iec2020.hu oldalon!”

A legutóbbi világméretű szentségimádás során bekapcsolódott az előző két Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak helyet adó város, Cebu City és Dublin hívő közössége is. Különösen aktívak voltak a határon túli magyarok, Erdélyből, Vajdaságból és a Felvidékről is sokan csatlakoztak.

*

Mit kell tenned, ha szeretnél bekapcsolódni?

– Keress olyan helyet oldalunk segítségével, ahol már van szentségimádás, és november 20-án csatlakozz hozzájuk! A portálon is van lehetőséged előre jelezni a részvételed, és otthonról is tudsz csatlakozni az imához!

– Ha nincs a környékeden szentségimádási lehetőség, akkor a helyi templomban, iskola- vagy kórházkápolnában, szerzetesi közösségben szervezz a helyi plébánossal, templomigazgatóval, szerzetesi elöljáróval egyeztetve szentségimádást. A mostani járványügyi helyzetben csatlakozhatsz otthonról személyes imával, rózsafüzérrel, zsolozsmával, a Szentírás olvasásával stb.

– Imádkozhattok a kihelyezett Oltáriszentség előtt csendben, elmélkedve, hagyományos módon, énekelve, dicsőítve, gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal, idősekkel. Bevonhatsz zenészeket, imacsoportokat, rózsafüzér-társulatokat, közösségeket, iskolákat és mindenkit, aki szívesen tölt egy órát a mindenség Urával.

Legyen ez a világméretű szentségimádás a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért való hálaadás, új lendületvétel éljük át ismét Isten megújító szeretetét!

Forrás: NEK Titkárság

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír