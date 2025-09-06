„Uram, jobbodon áll a Királynő...” – Szentmisét mutattak be a rábagyarmati fogadalmi kápolnánál

Rábagyarmat községtől nyugatra, a Rábel család volt birtokán, az erdő szélén áll egy fogadalmi kápolna. A családfő, Rábel Imre a második világháborúban katona volt, és fogadalmat tett, hogy ha a frontról hazatér és a háza is megmarad, kápolnát emeltet Szűz Mária tiszteletére. Mivel 1945 júniusában épségben hazakerült, az építmény 1947-ben el is készült. A három méter magas kápolnában gipsz Mária-szobor áll „Ave Mária 1947” felirattal.

A kápolnát 1947. augusztus 25-én, nagy községi ünnepség keretében szentelték fel. Azóta minden évben az augusztus 22-e – Egek Királynéja ünnepe – előtti vagy utáni vasárnap délelőtt szabadtéri szentmisét tartanak itt, amelyre nemcsak a helybeliek, hanem a szomszéd községek lakói és a faluból elszármazottak közül is sokan eljönnek.

Figyelemre méltó, hogy ezt a vasárnap délelőtti szentmisét eddig kezdettől fogva mindössze egyetlenegyszer kellett elhalasztani a rossz idő miatt. Bár a területnek időközben új tulajdonosa lett, idén augusztus 24-én ismét megrendezték a szokásos alkalmat. A helyi közösség tagjai ezúttal is nagy számban megjelentek. Sokan minden évben újra visszatérnek, hiszen kellemes élményeik fűződnek ehhez a helyhez, és így még inkább szívükhöz nőtt ez a hagyomány.

Szöveg: Rábel Ildikó; Ács László

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Rábel Ildikó

Magyar Kurír