„Uram, jobbodon áll a Királynő...” – Szentmisét mutattak be a rábagyarmati fogadalmi kápolnánál

Hazai – 2025. szeptember 6., szombat | 11:03
4

Augusztus 24-én ismét megrendezték a szokásos alkalmat a szépen felújított Rábel-hegyi kápolnánál, ahol Takács Gyula csörötnek-rábagyarmati plébános, kanonok, iskolalelkész, püspöki referens mutatott be szentmisét.

Rábagyarmat községtől nyugatra, a Rábel család volt birtokán, az erdő szélén áll egy fogadalmi kápolna. A családfő, Rábel Imre a második világháborúban katona volt, és fogadalmat tett, hogy ha a frontról hazatér és a háza is megmarad, kápolnát emeltet Szűz Mária tiszteletére. Mivel 1945 júniusában épségben hazakerült, az építmény 1947-ben el is készült. A három méter magas kápolnában gipsz Mária-szobor áll „Ave Mária 1947” felirattal.

A kápolnát 1947. augusztus 25-én, nagy községi ünnepség keretében szentelték fel. Azóta minden évben az augusztus 22-e – Egek Királynéja ünnepe – előtti vagy utáni vasárnap délelőtt szabadtéri szentmisét tartanak itt, amelyre nemcsak a helybeliek, hanem a szomszéd községek lakói és a faluból elszármazottak közül is sokan eljönnek.

Figyelemre méltó, hogy ezt a vasárnap délelőtti szentmisét eddig kezdettől fogva mindössze egyetlenegyszer kellett elhalasztani a rossz idő miatt. Bár a területnek időközben új tulajdonosa lett, idén augusztus 24-én ismét megrendezték  a szokásos alkalmat. A helyi közösség tagjai ezúttal is nagy számban megjelentek. Sokan minden évben újra visszatérnek, hiszen kellemes élményeik fűződnek ehhez a helyhez, és így még inkább szívükhöz nőtt ez a hagyomány.

Szöveg: Rábel Ildikó; Ács László

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Rábel Ildikó

Magyar Kurír

#egyházmegyék #imádság #liturgia #Szűz Mária #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató