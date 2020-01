„Valójában soha nem leszünk méltók a papságra” – Interjú Borbás Sándor papnövendékkel

– A gyakorlati év keretei között januártól a pécsi Remény Háza Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhelyen teljesítesz szolgálatot, előtte a szintén pécsi Szent Lőrinc Gondozóotthonban segédkeztél. Mi a benyomásod az elmúlt hónapokról?

– A gyakorlati év igen különleges a Pécsi Egyházmegye papnövendékei számára, mivel ezáltal kispaptestvéreimmel együtt három szociális intézményben is szolgálhatunk. Ez háromféle szakpasztorációt is jelent, melyek a következők: idősek, hajléktalanok, kórházi betegek lelkipásztori ellátása. Az első negyedévben a gondozóotthon munkatársainak mentálhigiénés tevékenységébe nyertem betekintést, láttam, mit tehetek azért, hogy szebbé váljon az idős emberek élete, és hogyan kapcsolódhatok be a mindennapjaikba. Felismertem, hogy a segítségnyújtáshoz előbb meg kell ismernem azokat a találkozási pontokat, melyek által közelebb vihetem az evangéliumot az emberekhez. Olyan érdekes helyzetekkel találtam szembe magam, mint a hit felébresztése az idősek esetében, akik közül többen utoljára gyermekkorukban fordultak Jézushoz, illetve találkoztam olyan gondozottakkal is, akikben egy kegyetlen, büntető Isten hamis képe élt, számukra is el kellett vinnem az Irgalmas Atya szeretetének üzenetét.

Bár még csak most lennék negyedéves a szemináriumban, a gyakorlati év által már megtapasztaltam, hogy mindenkiben másképp lehet mélyíteni a hitet. Minden papnövendék számára hasznos lenne egy hasonló év, amikor a valós élet viszonyai és körülményei között szerezhetnek tapasztalatot a papi szolgálat ezen területéről, így felismerhetik saját korlátaikat és azt, hogy miben szükséges fejlődniük.

– Nagyon lelkesen mesélsz a jelenlegi szolgálatodról. A gyakorlati év előtt is foglalkoztatott a perifériára szorult társadalmi csoportok sorsa?

– Igen, van tapasztalatom a hátrányos helyzetben élő emberekkel kapcsolatban, különös tekintettel a fiatalokra, hiszen még a szemináriumba lépés előtt egy tanodaprogram megvalósításában vettem részt. A tanoda egy iskolán kívüli, a tanulási nehézségekben segítséget nyújtó, szociális hátrányokat csökkentő kezdeményezés, amelynek célja, hogy a leghátrányosabb helyzetbe került fiatalok számára kiutat mutasson. Tehát a szegényekkel, kiszolgáltatottakkal, kitaszítottakkal korábban is volt kapcsolatom. Illetve olyan munkakörökben is dolgoztam, ahol az volt a feladatom, hogy mindenki számára segítséget nyújtsak a tájékozódásban, a saját lehetőségeik megismerésében, függetlenül a származástól, iskolázottságtól, kortól és egészségi állapottól. Ebben a helyzetben az embert kellett észrevennem azokban, akiken segítettem. De mára világossá vált, hogy ez nem elegendő, hiszen bennük a szenvedő Krisztust kell felismernem.

– Fontos, hogy a papnövendékek szociálisan nyitottak, érzékenyek legyenek?

– Mindenképpen, hiszen ezáltal kerülhetünk közel az emberekhez, ezáltal könnyebben tehetünk tanúságot és adhatjuk át nekik a hitet. De az is fontos, hogy a mai kor körülményeihez és az élethelyzetekhez igazodva fogalmazzuk meg az üzenetet. A szociális érzékenység része, hogy közösséget vállalunk azokkal, akikhez megyünk. Vagyis meg kell találnunk az eszközöket, a kommunikációs stílust, amivel hatékonyan tudunk szólni azokhoz, akikkel találkozunk. Erről az elmúlt évtizedek pápái is többször nyilatkoztak, irányt mutatva, hogy miként tudjuk megvalósítani az evangelizációt a mai világban, a jelen hangján, a mai emberekhez szólva, miközben egy stabil és biztos alapokon álló hitet őrzünk.

– Hosszú út vezetett a szemináriumig?

– Beszédes, ha kiszámoljuk, hogy az érettségi után tizenegy évvel hoztam meg a döntést. Tapasztalatom szerint amikor valaki meghallja a hívást, alkudozni kezd Istennel. „Biztos ez az én utam? Biztosan ezt akarja Isten? Biztos, hogy Isten akarja ezt?” Velem is ez történt. Amikor felismertem Isten tervét saját magammal kapcsolatban, alkudozni kezdtem, és „abban maradtunk”, hogy ha valóban az a szándéka, hogy papként szolgáljam Őt, akkor eszerint alakítja az életem eseményeit. Végül engedtem Isten hívásának, és a papi hivatás mellett döntöttem. Persze ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékig alkalmas vagyok a feladatra. Hiszen ha valaki úgy kezdi a szemináriumot, úgy van ott és úgy készül a papságra, hogy meg van győződve az alkalmasságáról, akkor bizony komolyan meg kell vizsgálnia a szándékait, tisztáznia kell a hivatását. Világosan kell látni, hogy valójában soha nem leszünk méltók a papságra, az pedig nem a mi érdemünk, hogy közel kerülünk Hozzá, mert valójában Ő jön el hozzánk. Igazán alkalmassá sem lehetünk a saját erőnkből a papságban végzett feladatokra, erre is csak Isten tehet alkalmassá minket.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír