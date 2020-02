„A véletlen a Gondviselés fedőneve!” – Erdélyi szerzetesek találkozója a hivatás erősítéséért

„A véletlen a Gondviselés »fedőneve«!” – mondta Bátor Botond, arra is utalva, hogy a meghívottakat éppen a Boldog Özséb-emlékévben láthatja vendégül. A találkozó előadása így a Boldog Özséb alapította pálos rend történetéről szólt. A vetített képekkel is illusztrált előadás a rend egyiptomi névadójához, Remete Szent Pálhoz kötődő emlékhelyek és az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesközösség magyarországi kolostorainak történetébe is betekintést nyújtott.

Botond atya említette azokat a szerzeteseket is, akik fontos szerepet vállaltak a megpróbáltatásokkal teli korszakokban, és azokat is, akik a rend életének fontos eseményeit az évszázadok során dokumentálták. A múlt fellapozása jó alkalom volt az emlékév programjainak ismertetésére és a jövőbeni tervek felvillantására. A pálosok hat éve telepedtek vissza Csíkba, ám a két szerzetes otthonául szolgáló hargitafürdői kolostorépület túl kicsi közösségi rendezvények szervezésére. Ezért tervezik egy nagyobb ház építését, amely például lelkigyakorlatok szervezését is segítheti.

Az előadás után a szerzetesek elsétáltak a Kossuth-sziklához, majd délután, a Szent István-kápolnába visszatérve, Tamás József nyugalmazott segédpüspök mutatott be szentmisét.

II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február másodikát a megszentelt élet világnapjává azért, hogy a keresztények figyelmébe ajánlja a szerzeteseket és az értük való imádkozás fontosságát.

Tamás József püspök a Romkat.ro portál kérdésére válaszolva elmondta: a szerzetesekért mondott imával segíthetjük őket vállalt hivatásuk gyakorlásában és feladataik végzésében. Az ilyen találkozók célja is ugyanez: hogy a szerzetesek megismerjék egymást, egymás példájából lelkesedjenek, kitartóak, elhivatottságukban és karizmájukhoz hűségesek legyenek.

Fotó: Csúcs Mária, Suciu Dorottya

