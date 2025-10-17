„A vízben nincsenek korlátok, csak tempók és szívdobbanások” – Integrált úszóverseny Edelényben

Speciális ez a verseny, hiszen itt nemcsak a versengés, hanem az egymásra figyelés és elfogadása is kiemelkedően fontos. „A Jóisten áldása mindig velünk volt ezen az úszóversenyen, és bízunk benne, hogy most is rajtunk lesz” – mondta Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke a versenyt megnyitó imádság után. A főpásztor örömmel üdvözölte a sok ismerőst a szervezők és a versenyzők soraiban egyaránt.

Radomszki Lászlóné helyettes államtitkár a Belügyminisztérium Fogyatékosságügyi Államtitkársága nevében köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte: „Ez a nap nemcsak a sportról, az úszásról, a versenyről szól, hanem az összetartásról, a befogadásról, és ami a legfontosabb: a közös élményről.”

„Ez a nap a bátorságról, a hitről, a kitartásról és az összetartozásról szól, ahol egy közösség születik” – hangsúlyozta Inátsy-Pap Ágnes, a verseny megálmodója és főszervezője. Mint mondta: „Ez az integrált úszóverseny különleges, mert megmutatja, milyen az, amikor a sport valódi küldetése valóra válik: nem elválaszt, hanem összeköt. A vízben nincsenek korlátok, csak tempók és szívdobbanások, és az a közös cél, hogy mindannyian a legjobbat hozzuk ki magunkból.”

A versenyzőkhöz szólva így fogalmazott: „Ma mindannyian győztesek vagytok, akik vállaltátok, hogy rajthoz álltok. Győztesek vagytok, mert nem a félelem, hanem a bátorság vezet benneteket; mert nem a korlátokra, hanem a lehetőségekre figyeltek; és mert megmutatjátok nekünk, hogy a valódi erő nem az izmokban, hanem a lélekben és a szívben rejlik.”

Wiesnerné Oravecz Éva, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség társelnöke, az úszás szakág vezetője örömét fejezte ki, hogy olyan versenyprogramot sikerült idén összeállítani, ahol csak az időeredmények számítottak. Így nem csak a váltóversenyen, de a többi úszásnemben is egymás mellett mérte össze tudását ép és fogyatékkal élő. Öt olyan gyermek is részt vett most az edelényi versenyen, akik hamarosan Portugáliába utaznak a Down-szindrómával élő úszók világbajnokságára.

A versenynek idén is az edelényi városi uszoda adott otthont október 11-én, lebonyolításában pedig a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tanárai, tanulói és az uszoda munkatársai segédkeztek.

Versenyző, edző, szülő, szervező és önkéntes egyaránt szívébe zárhatja az üzenetet, amit Inántsy-Pap Ágnes fogalmazott meg: „A legnagyobb győzelem nem a célvonalon születik meg, hanem bennünk, amikor megtesszük azt, amire képesek vagyunk, és talán egy kicsit többet is.”

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír