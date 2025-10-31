„Zsebszentély”-készítő pályázatot hirdet a Veszprémi Főegyházmegye Hitoktatási Irodája

Örömünk jeléül, hogy ma már a boldogok között tisztelhetjük Bódi Mária Magdolnát, ismét az ő életéhez és példájához kapcsolódunk.

Boldog Bódi Mária Magdolna, Magdi olyan korban élt, amikor egy fiatal lánynak különösen nagy kincs volt, ha értett a varráshoz. Akkoriban sokszor volt szükség a ruhák javítására, vagy a meglévő anyagokból egyszerű, de hordható öltözék készítésére.

Most titeket is arra hívunk, hogy fedezzétek fel a varrás szépségét és örömét – miközben nemcsak a kezetek, hanem a szívetek is munkálkodjon. Egy különleges és érdekes témában szeretnénk látni alkotásaitokat. Készítsetek a varrás technikájával egy Boldog Bódi Mária Magdolna-„zsebszentélyt”!

De mi is az a „zsebszentély”?

Egy olyan kis méretű, magánáhítatra készített személyes tárgy, ami kifejezi hitünket, reményünket és szeretetünket a Jóistenhez és bármely kedves szentünkhöz kapcsolódóan. Most a mi esetünkben éppen Boldog Bódi Mária Magdolnához. Oly kicsi, hogy valóban zsebben lehet hordani. Bárhová magaddal viheted, és bárhol használatod, ha egy kis időt szeretnél imádsággal tölteni.

A „zsebszentély” a hála, a türelem, az alázat által jön létre, mert a kétkezi munka imádságra, kitartásra és figyelemre is tanítja készítőjét. A tervezés, a kis emléktárgyak, imádságok összegyűjtése és az alkotás folyamata során egy valódi kincs születik – olyan érték, amely a léleknek boldogságot, derűt és örömöt ajándékoz.

Ha van egy saját magdis „zsebszentélyed”, az mindig emlékeztetni fog arra, hogy imádságban bátran fordulhatsz Istenhez, Magdihoz, kérheted közbenjárását, és imádkozhatsz azért is, hogy minél előbb a szentek között tisztelhessük őt.

Pályázók korosztálya: 3–8. osztályig

A zsebszentély tartalmazhat:

képet,

medálokat,

rózsafüzért (akár az is lehet saját készítésű),

keresztet,

közbenjáró imádságot Magdihoz,

Magdi mondásaiból idézetet,

díszítést (például hímzést, gyöngyöket, csipkét)

Mérete:

– minimum 7 cm × 7 cm-es

– maximum 10 cm × 10 cm-es négyzetekből álljon (valóban elférjen egy zsebben)

Formája: kinyitott állapotban latin kereszt vagy görög (egyenlő szárú) kereszt

Anyaga: filc, gyapjúfilc, bármilyen textil

Segítséget kérhetsz, de nagyon szeretnénk, ha saját munkára vállalkoznál.

Kérik az alkotáson feltüntetni:

• a pályázó nevét, életkorát

• a pályázó intézményének nevét és címét

• a szülő nevét, telefonszámát, e-mail-címét

• a hitoktató nevét

A beérkezett alkotásokat bírálóbizottság véleményezi, és korosztályonként hirdet győzteseket. A beadott munkák zsűrizésénél figyelembe veszik az önálló tervezést, a kreativitást, a precíz munkát, a sokszínűséget. A díjazásban részesülő pályázókat elektronikus úton, a megadott e-mail-címen értesítik. A legsikeresebb művek alkotóit oklevéllel, értékes ajándékcsomaggal jutalmazzák.

A „zsebszentély”-készítő pályázat ünnepélyes díjátadóját Veszprémben, 2026 áprilisában tervezik megtartani. A pontos időpontról és helyszínről hamarosan további tájékoztatást adnak. A beérkezett pályaműveket online módon is bárki megtekintheti az ünnepélyes díjátadás után.

A pályaműveket a kitöltött adatkezelési nyilatkozattal együtt postázva az alábbi címre várják: Veszprémi Érsekség Hitoktatási Iroda, 8201 Veszprém, Vár utca 18., Pf. 109.

A pályamű személyesen is leadható: Veszprémi Érsekség Hitoktatási Iroda, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2

Az adatkezelési útmutató innen letölthető.

A pályaművek beérkezési határideje: 2026. február 20.

Kapcsolat: hittanverseny.veszprem@gmail.com

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír