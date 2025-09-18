10. alkalommal szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége Egerben

Hazai – 2025. szeptember 18., csütörtök | 10:24
2016 őszén hívta először a donorokat a Szent István Rádió és Televízió véradásra, azóta minden esztendőben meghirdetik a programot. A tapasztalatok azt mutatják, szívesen jönnek az emberek, és vállalják a tűszúrással járó apró kellemetlenséget. Az eseménynek minden esztendőben az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont impozáns épülete ad otthont.

Tarsoly József egri hegybíró rendszeres véradó, ha teheti, részt vesz az ilyen eseményeken. A Szent István Televízió kérdésére elmondta: úgy tekint erre, mint egyfajta társadalmi szerepvállalásra.

A rutinos donorok mellett szerencsére minden alkalommal vannak olyanok, akik első alkalommal vállalkoznak a nemes cselekedetre. Zupkó Bence papnövendék most határozta el, hogy vért ad, mert fontos számára, hogy segítsen másokon.

A véradók elkötelezettségénél a tapasztalatok szerint meghatározó a család, a környezet példája. Kakuk Ferenc plébános, érseki irodaigazgató édesapja nyomdokain járva ad vért időről-időre.

A Szent István Rádió és Televízió 10. alkalommal szervezett véradó eseménye a korábbiakhoz hasonlóan sikeres volt, ezúttal 58-an jelentkeztek véradásra. A programot a Területi Vérellátó, a Magyar Vöröskereszt és az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont támogatásával szervezte a szerkesztőség.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

