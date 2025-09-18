10. alkalommal szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége Egerben

Tarsoly József egri hegybíró rendszeres véradó, ha teheti, részt vesz az ilyen eseményeken. A Szent István Televízió kérdésére elmondta: úgy tekint erre, mint egyfajta társadalmi szerepvállalásra.

A rutinos donorok mellett szerencsére minden alkalommal vannak olyanok, akik első alkalommal vállalkoznak a nemes cselekedetre. Zupkó Bence papnövendék most határozta el, hogy vért ad, mert fontos számára, hogy segítsen másokon.

A véradók elkötelezettségénél a tapasztalatok szerint meghatározó a család, a környezet példája. Kakuk Ferenc plébános, érseki irodaigazgató édesapja nyomdokain járva ad vért időről-időre.

A Szent István Rádió és Televízió 10. alkalommal szervezett véradó eseménye a korábbiakhoz hasonlóan sikeres volt, ezúttal 58-an jelentkeztek véradásra. A programot a Területi Vérellátó, a Magyar Vöröskereszt és az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont támogatásával szervezte a szerkesztőség.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

