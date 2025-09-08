11 intézmény nyerte el a teremtésvédő iskola, óvoda címet a Pécsi Egyházmegyében

Hét köznevelési intézmény óvodája, illetve iskolája nyerte el a „teremtésvédő” címet. Az erről szóló okleveleket Felföldi László pécsi megyéspüspök és László Péter, a Pécsi Egyházmegye teremtésvédelmi referense adta át az intézmények vezetőinek az augusztus 31-én megtartott egyházmegyei tanévnyitón.

A Katolikus Pedagógiai Intézet és az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága 2024 októberében indította el a teremtésvédő iskola, óvoda, kollégium cím pályázatát. A kezdeményezésben arra hívták az intézményeket, hogy teremtéstudatos szemléletmódot alakítsanak ki és erősítsenek meg közösségeikben, hogy ez a lelkület életvitelszerűen megjelenjen mindennapjaikban.

A címet elnyert intézmények már gyerekkortól közvetítik a teremtéstudatos, fenntartható életmód üzenetét. A diákokat közelebb hozzák a természethez, hogy úgy tekintsenek rá mint a Jóisten teremtette ajándékra, rácsodálkozzanak a világ gyönyörűségére, és ráérezzenek felelősségükre, valamint megtalálják ennek a nagyon gyakorlatias, praktikus módozatait – mindezt a Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájának megfelelő lelkiség mentén.

Teremtésvédő óvoda címet nyert:

Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája (Mohács);
Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Ferenc Tagóvodája (Mohács);
Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda;
Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvodája;
Szent Mór Katolikus Iskolaközpont Tagóvodája (Pécs).

Teremtésvédő iskola címet nyert:

Park Utcai Katolikus Általános iskola és Óvoda (Mohács);
Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Mohács);
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Pécs);
Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda;
Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;
Szent Mór Katolikus Iskolaközpont (Pécs).

Az intézmények a teremtésvédő cím használatára a 2025/26-os tanévtől három éven át jogosultak.

Fotó: Pécsi Egyházmegye

