10+1 tipp a Szent Ignác-i nyárhoz

1. Járj lelkivezetőhöz!

Többségünk számára rendkívül nehéz időt szakítani erre az év más időszakaiban, a nyár azonban ideális a lelki állapotfelmérésre. Mit találnánk, ha megröntgeneznénk a lelkünket? Ha lehetőségeid engedik, csinálj végig egy harmincnapos Szent Ignác-i lelkigyakorlatot; vagy legalább kezdj el egy nyolc hónapos verziót. Még ha csak néhányszor tudsz is találkozni egy lelkivezetővel, már akkor is érdemes – sőt, akár csak egy alkalom is segíthet. Ha tárgyilagosabban tudunk tekinteni aggodalmainkra, félelmeinkre, megpróbáltatásainkra, talán kirajzolódnak azok a területek, ahol fogságba estünk.

2. Újítsd meg a kapcsolatod a misével és a szentségekkel!

Ignác gyakran elsírta magát a szentmisén, mely egyébként is szolgálata és lelkisége középpontjában állt, csakúgy mint a jezsuita, illetve az ignáci lelkiségű közösségekben napjainkban is. Ezen a nyáron gondold át, hogyan mélyíthetnéd el a misén való részvételedet, és járulj gyakrabban a szentségekhez, például gyónj gyakrabban.

3. Olvass lelki olvasmányokat!

Van esetleg olyan könyv a polcodon, hit és lelkiség témájában, amelyet hónapok, netán évek óta készülsz elolvasni, de valahogy sose jutottál hozzá? Esetleg régóta nem olvasod a Szentírást? Szóba jöhet egy lelki önéletírás is, például Thomas Mertontól a Hétlépcsős hegy vagy Szent Ignác önéletrajza.

4. Szemléld a mennyet!

James Martin SJ a The Jesuit Guide to (Almost) Everything [Jezsuita kalauz (majdnem) mindenhez] című könyvében írja, hogy Ignác sokszor a rendház tetején üldögélt, és csendben szemlélte a csillagokat. Keress a nyáron egy csendes helyet távol a nagyvárosok fényeitől, csodáld a csillagokat, és dicsérd a Teremtő nagyságát. Ha valamiért nem tudsz elszabadulni, próbálj meg kiszakítani egy kis időt a reggelből vagy az éjszakából, és gyönyörködj a teremtett világ szépségében. Ilyenkor hagyd, hogy Isten olvassa a szívedet, és lefordítsa számodra, amit ott talál.

5. Írj levelet egy rokonodnak vagy barátodnak!

Ignác termékeny levélíró volt, elsősorban levelek útján tartotta a kapcsolatot a megszületőben lévő Jézus Társasága tagjaival. Számos levelet írt, hogy vigasztaljon, tanácsot adjon. Van esetleg olyan barátod, aki örülne egy rég elmaradt levélnek? Egy rokon, akinek szüksége lenne rá, hogy valaki felvidítsa? Talán pont a te leveled jelentené a vigaszt, amire vágyik.

6. Találkozz a rászorulókkal, a társadalom peremén élőkkel!

Szent Ignác a szegényeknek, betegeknek, magányosaknak, szenvedőknek szentelte magát. Gondold át az ő példája fényében, hogyan tudnál több időt és figyelmet fordítani a perifériákon élőkre. Van esetleg a közeletekben egy hajléktalanszálló vagy szegénykonyha, ahol szükség lenne segítségre? Vagy egy börtön, ahol önkénteseket várnak? Gondold át, mennyi időt tudsz erre fordítani.

7. Indulj zarándoklatra!

Ha nincs lehetőség nagy zarándoklatra menni, az sem baj: keress egy lakóhelyedhez közeli kegyhelyet, és zarándokolj oda. Akár a plébániádhoz is zarándokolhatsz, csak teremtsd meg a körülményeket hozzá: például böjtölj valamiért a zarándoklat napján; majd imádkozd a rózsafüzért, amíg elsétálsz a szentmisére. Ha megoldható, hazafelé társakkal zarándokolj, törjétek meg a kenyeret együtt, és elmélkedjetek az emmauszi tanítványokról. Ezzel a Jézus Társasága kezdeteit is fel tudjátok idézni, hiszen az alapítók az Úrban voltak barátai egymásnak.

Ha netán csak autóval jutsz el a templomhoz vagy a kiválasztott kegyhelyhez, az is rendben van: még az autóút is lehet lelkileg gyümölcsöző, különösen, ha útitársaid is vannak; átbeszélhetitek együtt a felemelő vagy nehéz pillanatokat, amelyeket a közelmúltban éltetek át, és az áldásokat, amelyekért hálásak vagytok.

8. Hagyd, hogy eltaláljon egy ágyúgolyó!

Ha visszagondolsz: Szent Ignác megtérésében központi szerepet játszott… Na jó, csak vicc volt. Ne hagyd, hogy eltaláljon. Viszont találj időt a nevetésre, és értékeld a humort, amire oly nagy szükség van ebben a világban.

9. Legyél nyitott a megtérésre!

Ami inkább hozzáállás, mint cselekvés. A váratlan, akár nehéz vagy tragikus eseményeken keresztül is megnyilvánulhat Isten kegyelme. Ami úgy tűnt, hogy Ignác életének végét jelenti (az a bizonyos ágyúgolyó), valójában valami nagyszerű új kezdetének bizonyult. Számodra is az lehet, ha nyitott vagy rá. Ha éppen valami nehézségen mész át, próbáld meg a megtérés szemüvegén keresztül nézni. Szól hozzád az Úr ebben az egyébként kétségbeejtő időszakban?

10. Adj föl valamit!

Nem akarjuk megfosztani a nagyböjtöt a fegyverétől, de azért fontold meg, le tudsz-e mondani valamiről, ami a nagyobb lelki szabadságod útjában áll. Ignác például lemondott a kardjáról és tőréről a montserrati Fekete Madonna kegyhelyénél. Szó szerint elengedte. Ez világosan mutatta új életének és az új iránynak a kezdetét – már nem a világ katonája volt, hanem Krisztus tanítványa.

Miről tudnál lemondani? Mi az, ami inkább korlátoz, mint felszabadít? Mi az, amihez ragaszkodsz, bár jobb lenne elengedni? Ez lehet akár egy életmód, akár egy eszköz, egy ruhadarab, bármi. Jó, ha eszedbe jut valami kézzelfogható dolog, amiről lemondhatnál; valami, ami nem csupán egy gondolat vagy egy intellektuális döntés. Legyél konkrét.

És a +1: Mindezek után, vagy inkább mindezek előtt: add át a nyaradat Istennek! Szent Ignác felajánló imája így kezdődik: „Vedd, Uram, és fogadd el teljes szabadságom, emlékezetem, értelmem és egész akaratom, mindenem, amim van, és amivel rendelkezem.” Mielőtt elkezdenéd tervezni a nyár hátralevő részét, add át, add vissza Istennek. Mielőtt bármi mást tennél, kérd az Urat, hogy legyen övé a szabadságod, az emlékezeted, az értelmed és az akaratod.

Forrás: America Magazine

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír

(vn)