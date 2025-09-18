130 éves az újszentmargitai Árpád-házi Szent Margit-templom

Hazai – 2025. szeptember 18., csütörtök | 11:49
5

Szeptember 13-án ünnepelték Újszentmargitán az Árpád-házi Szent Margit-templom felszentelésének 130. évfordulóját. A jubileum alkalmából Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be szentmisét, amelyen a település korábbi plébánosai is részt vettek.

A liturgia alkalmat adott arra, hogy a hívek hálát adjanak Istennek templomukért, elődeik hitéért, és új erőt merítsenek a jövő feladataihoz.

A szentmisén a zenei szolgálatot a nyíregyházi Bárdos Lajos Kórus látta el, Gebri József karnagy vezetésével. A szentmise után a kórus ünnepi hangversenyt adott.

A templom jubileumához kapcsolódva nyílt meg a Margita 130 év – 130 kép című kiállítás, amely gazdag fotóanyaggal idézi fel az újszentmargitai közösség és templom történetének fontos pillanatait. A képek nemcsak a múltat hozzák közel, hanem megerősítik a jelen közösségét, és üzenetet hordoznak a jövő nemzedékei számára.

Ahogyan az elődök örökül hagyták a templomukat és hitüket, úgy a most élőknek feladatuk, hogy ezt a kincset megőrizzék és továbbadják gyermekeiknek, unokáiknak.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Újszentmargita Község

Fotó: Komlós Barnabás

Magyar Kurír

#egyházmegyék #épített örökség #jubileum

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató