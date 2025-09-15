15 éves a Magyarországi Szlovének Szövetsége apátistvánfalvi egyházi énekkara

A püspök homíliájában az összetartozást és az egymásért való tevékenykedést emelte ki. Mint mondta: az apátistvánfalvai templom 240 éves, a kórusa 15 éves. Ennek kell tudni örülni és ünnepelni.

Áldozatot kell nekünk, teremtményeknek hozni. Milyen gyönyörűen szól az itteni kórus hangja, ezért mekkora áldozatot hoznak a közösség érdekében. Istennek az érdekében lemondok sok mindenről, hogy próbára menjek és a közösségnek örömet okozzak – emelte ki Fekete Szabolcs Benedek, akinek szentbeszéde ITT visszahallgatható.

Az alábbiakban Sütő Ferenc köszöntőbeszéde olvasható:

Hálatelt szívvel gyűltünk ma itt egybe, az apátistvánfalvi Harding Szent István-templomban, hogy közösen emlékezzünk meg hálaadó ünnepi szentmise keretében a Magyarországi Szlovének Szövetsége apátistvánfalvi egyházi énekkara megalakulásának 15. évfordulójáról. Nagy öröm és megtiszteltetés a kórus számára, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy ilyen sokan ünnepelnek ma velünk. Meggyőződésem, hogy ez a 15. évforduló nem csupán egy szám, nem csak egy jubileum, hanem 15 évnyi szolgálat, elköteleződés, közös munka és a hitben való növekedés története is. Hiszen amikor egy kórus megalakul, akkor nemcsak hangok találkoznak – bár a tiszta hangzás szempontjából ez kiemelten fontos –, hanem lelkek is.

15 évvel ezelőtt Merkli Ferenc akkori felsőszölnöki plébános kezdeményezésére és hívó szavára egy tucatnyi elszánt ember gyűlt össze azzal a céllal, hogy énekükkel, zenei szolgálatukkal egyrészt dicsőítsék az Istent, másrészt hogy hozzájáruljanak tevőlegesen is a ljubljanai televízió által közvetített szlovén nyelvű szentmise liturgiájának szebbé tételéhez. Mindannyian láthatjuk, hogy ebből a kezdeményezésből aztán gyümölcsöző, élő közösség nőtte ki magát, a kórus pedig Sebestyén Gábor kántor, főorvos vezetésével együtt maradt.

Ma pedig már azt ünnepeljük, hogy 15 éve működik az énekkar. 15 év – egy emberöltőnek még csak a kezdete, de egy közösség életében megállapíthatóan jelentős mérföldkő. Egy olyan időszak, amely alatt ez a kórus nemcsak hangokat, hanem szíveket is egyesített. Mert az ének, különösen az, amely Istent dicséri, nemcsak hangjegyekből áll, hanem lélekből, hitből és közösségből.

Az énekkar szolgálata nem látványos, mégis meghatározó. Az évek előrehaladtával szinte észrevétlenül épült be minden ünnepbe, vasárnapba, karácsonyba, húsvétba, esküvőbe, búcsúba és temetésbe. A kórus tagjai rendszeres szolgálattevői a Szombathelyi Egyházmegyében megrendezett egyházmegyei nemzetiségi találkozóknak, a salomvári plébániához tartozó pusztacsatári kegyhelyen szervezett Nagyboldogasszony-napi búcsúknak, az országos szlovén találkozók alkalmával szervezett szlovén nyelvű szentmiséknek, de többször vendégszerepeltek már az anyaországban is.

A kórus működésének célja, de talán nem túlságosan patetikus, ha azt mondom, küldetése: a szlovén nyelvű Rába-vidéki tradicionális egyházi dalkincs, a szlovén nyelvű miseénekek megőrzése, ápolása, bemutatása és továbbörökítése. A mai szentmisében mi, a kórus tagjai hálát adtunk az elmúlt 15 évért, annak örömeiért és nehézségeiért, megemlékeztünk azon társainkról, akik már a mennyei kórust erősítik, és kértük a Jóisten áldását a jövőre nézve, hogy ez a kórus még sokáig maradjon együtt. Mi, a kórus tagjai, Szent Ágoston szavaival élve, hisszük, hogy „aki énekel, az kétszeresen imádkozik”.

Köszönjük püspök atyának, hogy számos hivatásbeli elfoglaltsága mellett időt szakított arra, hogy velünk együtt ünnepeljen, és bemutassa számunkra a legszentebb áldozatot azon a helyen, ahol egykor szentgotthárdi káplánként oly sokszor misézett. Isten áldása kísérje további főpásztori szolgálatát!

Köszönjük Merkli Ferenc egykori plébános atyának, hogy életre hívta ezt a kis közösséget. Kívánjuk, hogy a Jóisten adjon sok erőt neki a gyógyuláshoz!

Köszönjük jelenlegi plébánosunknak, Tóth Tibor atyának a szolgálatunkhoz nyújtott lelkipásztori támogatását! Dejan atyának köszönjük az anyanyelvű hitélet ápolása terén nyújtott szolgálatait, mint ahogyan elődjének, Viljem Hribernik atyának is köszönjük, hogy oly sok éven át jött Apátistvánfalvára szlovén nyelvű szentmisét bemutatni.

Köszönjük fenntartónknak, a Magyarországi Szlovének Szövetségének a működésünkhöz nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást!

Köszönjük Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló asszonynak és Tóth Tibor plébános úrnak, hogy anyagi támogatásukkal segítették a templom ünnepi díszítését.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír