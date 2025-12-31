150 évvel az első szalézi misszió után a 137. országba, Vanuatura is megérkeztek a rend tagjai

Az első szalézi missziós expedíció 150., valamint az első Pápua Új-Guineába érkező szalézi misszió 45. évfordulóján a vanuatui nyitás történelmi mérföldkő és a megújult apostoli lendület jele.
A három misszionárius december 13-án indult el új állomáshelyére.
A küldetéshez kapcsolódó szertartást a szeplőtelen fogantatás ünnepén, december 8-án tartották Pápua Új-Guineában, a tauramai Keresztények Segítsége Mária-kegyhely kápolnájában. A szentmisét Gregorio Bicomong SDB pápua új-guineai és Salamon-szigeteki tartományfőnök mutatta be rendtársai és a Szalézi Család tagjai körében. Homíliájában párhuzamot vont Don Bosco munkásságának kezdete (Bartolomeo Garellivel való találkozása) és a vanuatui misszió elindulása között. Felidézte Don Bosco „húsz emlékeztetőjét”, amit az első misszionáriusoknak adott mint spirituális és apostoli iránytűt.
A Vanuatui Köztársaság (1980-ig Új-Hebridák) 13 fő szigetből áll (összesen 83 kis sziget alkotja) és körülbelül 341 500 ember lakja, a népesség nagyobb része 30 év alatti. A Csendes-óceán délnyugati részén, Melanéziában, Új-Kaledóniától északkeletre, a Korall-tenger keleti szélén található, a Fidzsi-szigetektől nyugatra és Ausztráliától mintegy 1750 km-re keletre fekszik.