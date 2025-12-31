150 évvel az első szalézi misszió után a 137. országba, Vanuatura is megérkeztek a rend tagjai

Az első szalézi missziós expedíció 150., valamint az első Pápua Új-Guineába érkező szalézi misszió 45. évfordulóján a vanuatui nyitás történelmi mérföldkő és a megújult apostoli lendület jele.

A három misszionárius december 13-án indult el új állomáshelyére.

A küldetéshez kapcsolódó szertartást a szeplőtelen fogantatás ünnepén, december 8-án tartották Pápua Új-Guineában, a tauramai Keresztények Segítsége Mária-kegyhely kápolnájában. A szentmisét Gregorio Bicomong SDB pápua új-guineai és Salamon-szigeteki tartományfőnök mutatta be rendtársai és a Szalézi Család tagjai körében. Homíliájában párhuzamot vont Don Bosco munkásságának kezdete (Bartolomeo Garellivel való találkozása) és a vanuatui misszió elindulása között. Felidézte Don Bosco „húsz emlékeztetőjét”, amit az első misszionáriusoknak adott mint spirituális és apostoli iránytűt.