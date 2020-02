2020 a hivatás éve a Boldogasszony Iskolanővéreknél

Alapítónk, Boldog Gerhardinger Terézia anya két nagyon fontos biztatása közül az egyik a bizalomé: ha közelebb kerülünk a valósághoz, akkor ezzel együtt Istenhez is közelebb kerülünk. A másik biztatás pedig azé a bátorságé, amit a szerzetesek képviselnek a 21. században: bátorság ahhoz, hogy megtérjünk és megváltoztassuk az életmódunkat – emelte ki Baráti Eszter M. Kinga nővér.

A nővérek fontos bejelentést tettek az ünnepen: magyar tartományuk a 2020-as évet a hivatásoknak szenteli.

Azért imádkozunk, és teszünk is érte, hogy minél több ember felfedezhesse élethivatását, és így kiteljesedjék az élete. Különösen is fohászkodunk azért, hogy azok, akiket az Úr iskolanővéri közösségünkbe hív, egyre inkább érzékennyé váljanak jelzéseire; merjenek Vele egyre személyesebb barátságba kerülni, és útra kelni. Hívunk benneteket, imádkozzatok velünk ti is a saját hivatásotokért, a titeket körülvevő emberek hivatásáért, a hivatáskeresőkért, értünk, iskolanővérekért, valamint új hivatásokért rendünk számára – kéri a rend közösségi oldalán közzétett videoüzenetében Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő.

Forrás és fotó: Makó Híradó

Magyar Kurír