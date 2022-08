21. századi hang- és videotechnika létesült a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban

Aki ezen a héten részt vett az elsőhétfői Apor-szentmisén, már az új vetítéssel követhette az énekeket. Ez csak egy apró részlete a technikai megújításnak. Az orgonista tudja a főhajóban és a két mellékhajóban elhelyezett üvegvásznakra vetíteni az énekek szövegét. Egyik nagy vívmánya emellett a rendszernek, hogy a projektorok nincsenek szem előtt, olyannyira, hogy még a burkolatuk is műmárvány festést kapott. Az üvegvásznakat egy motor hajtja ki és vissza, így ha nincs rá szükség rájuk, az oldalfalakhoz simulnak. A tartókonzolok szintén illeszkedő festést kaptak, ahogy a fő- és oldalhajókban elhelyezett hangfalak is.

Nagyobb méretű templomban sokszor gondot okoz, hogy nem mindenhol érthető a szentmise. Olykor a győri székesegyházban is problémát okozott, hogy egyes részein csak nehezen volt követhető a prédikáció. A kiemelkedő beszédérthetőség úgy érhető el, hogy a hangenergiát a légtér csupán azon szűk szeletére fókuszálják a hangszórókkal, ahol a legnagyobb szükség van rá: a padokban ülő hívekre és a szentélyben ülő asszisztenciára. A Héderváry- és a Fatimai kápolnákban lévő hangszórók külön is bekapcsolhatók a rendszerbe. Az automatikát úgy alakították ki, hogy az érzékelők vezérlik, hogy a megszólaló mikrofonja legyen bekapcsolva, ezzel a háttérzajokat kiszűrik a hangosításból.

A liturgia könnyebb követhetősége érdekében az üvegvásznak az énekszövegek mellett a telepített FullHD kameráknak köszönhetően a valós eseményt is közvetítik. A főhajóban a karzat homlokzatára került fel három fixen telepített FullHD felbontású robotkamera, melyeket a környezetnek megfelelő színűre festettek. Ezekkel megoldható, hogy az oldalhajókban is közelről tudják mutatni az oltárt, az ambót, a püspöki széket vagy akár a szentélyt is távolabbról. Ha pedig a kegyoltárnál vagy a Szent István-hajóban zajlik a liturgia, a másik két vásznon követhető.

Automata képvágó moduljának köszönhetően a hangrendszerrel és az orgonával összekötve a rendszer automatikusan vágja össze a kivetítendő képet vezérelve és váltva a kamerákat, illetve az énekszöveget. Ennek köszönhetően a funkció használata semmilyen emberi beavatkozást nem igényel. Mindig azt (és onnan) mutatja, aki (és ahol) beszél.

Mindennek van egy érintőképernyős vezérlőegysége a sekrestyében. Televíziós felvétel vagy rádiós közvetítés esetén további kimeneti kiállások találhatóak a székesegyházban, így nem kell bemikrofonozni és kábelrengeteget lefektetni a padlón.

A legfontosabb szempont az új audio- és vizuáltechnikai kialakításánál az érthetőség volt, hogy a Nagyboldogasszony-székesegyház szertartásait jól és érhetően hallhassa a hívő, így bekapcsolódhasson a liturgiába.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye



