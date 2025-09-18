22 embert gyilkoltak meg fegyveres támadók egy keresztelőn Nigerben

A történteket Maikoul Zodi nigeri civiljogi aktivista is megerősítette, aki szerint a Niamey-ben 2023 óta hatalmon lévő katonai juntának többet kellene tennie a Tillabéri régió lakóinak védelméért. Az elmúlt napokban a Human Rights Watch (HRW) is felszólította a hatóságokat, hogy tegyenek többet a civilek védelmében. Csak a múlt héten ugyanebben a térségben 14 nigeri katona esett áldozatul egy támadásnak.

A HRW jelentése szerint március óta legalább öt mészárlást követtek el a Száhel-övezetben tevékenykedő Iszlám Állam (ISIS-Sahel) fegyveresei, melyekben legalább 127 civil halt meg. Az atrocitások között szerepelt a lakosok kivégzése, fosztogatások, valamint házak és iskolák felgyújtása is, megtorlásként a hadsereggel való állítólagos együttműködés miatt. A HRW szerint ezek a cselekmények a nemzetközi humanitárius jog megsértését jelentik, és háborús bűncselekménynek minősülnek.

Több mint 1600 halott két év alatt

Nigerben – ahol 2023 júliusa óta a Haza védelmének nemzeti tanácsa néven alakult vezetés irányít a demokratikusan megválasztott elnök, Mohamed Bazoum eltávolítása és bebörtönzése után – az ISIS-Sahel fegyveresei az elmúlt két évben több mint 1600 civilt öltek meg az Armed Conflict Location and Event Data (ACLED – egy független, pártatlan globális megfigyelő szervezet, amely a konfliktusokról és tiltakozásokról gyűjt, elemez adatokat) információi szerint.

A katonai junta ugyan próbálja visszaszorítani a támadásokat úgynevezett „felkelés-ellenes hadműveletekkel”, ám a Száhel-övezetből érkező adatok az egyre súlyosbodó bizonytalanságot tükrözik.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír