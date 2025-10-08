230 éves a vajdasági Ada Szentháromság-temploma

A főpásztor szívből köszöntötte a híveket, a paptestvéreket és minden jelenlévőt. megemlékezett róla, hogy először 2002-ben járt itt, amikor bátyja, Josip atya, káplánként megkezdte papi szolgálatát ezen a plébánián. „Sok szép élményről mesélt, hiszen Adán mindig is élő és virágzó egyházi élet volt.”

„Testvéreim, ez a templom a hit ragyogó tanúja: falai között annyi nemzedék imája és áldozata gyűlt össze. Ma mi is csatlakozunk hozzájuk, és közösen kérjük a mindenható Istent, hogy erősítse hitünket, reményünket és szeretetünket, s tegye termékennyé keresztény életünket” – fogalmazott a megyéspüspök.

A főpásztort és a vendégeket Szungyi Károly adai esperesplébános üdvözölte.

A püspök homíliájában hangsúlyozta, hogy a templom nem csupán épület vagy történelmi emlékmű, hanem Isten jelenlétének helye, ahol a hívő ember találkozik az Úrral.

„A templom mindenekelőtt szent hely, Isten jelenlétének kiváltságos tere, a vele való találkozás helye. Itt, Adán, Isten közöttünk lakik” – mondta a főpásztor.

A prédikáció központi gondolata az volt, hogy minden keresztény ember maga is „élő templom”, akiben Isten Lelke lakik: „Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakik bennetek. Ezért nemcsak anyagilag, hanem lelkileg is gondoskodnunk kell a templomról: imádsággal, közösségi élettel, szeretettel kell megtöltenünk.”

„Egy történet szerint egy idős kőműves, nyugdíjba vonulása előtt, vonakodva teljesítette főnöke kérését, hogy építsen fel még egy utolsó házat. De kedvetlenül, hanyagul dolgozott, silány anyagokat használt. Amikor elkészült, munkaadója a kulcsot nyújtotta át neki és mondta: »Ez a ház az én ajándékom neked.« A mester elszégyellte magát: saját házát építette, de rosszul. Így van ez velünk is: életünk templomát nap mint nap építjük, és egyáltalán nem mindegy, hogyan tesszük.”

Az ünnepi alkalom a hálaadás és az elköteleződés napja volt az adai hívek számára, akik közösen adtak hálát mindazokért, akik az elmúlt 230 évben építették, megőrizték és felújították templomukat. A szentmise végén a közösség imádkozott azért, hogy az adai Szentháromság-templom a jövő nemzedékei számára is a hit, a remény és a szeretet otthona maradjon.

Szöveg: Illés Hajnalka

Fotó: Imre Márk

Forrás: Negybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír