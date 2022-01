Harmincéves a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász – Vándorkiállítások az egyházmegyében

Az ünnepélyes megnyitót Körmenden tartották 2021. szeptember 3-án. A 35 képből álló és szöveggel gazdagon illusztrált utcai kiállítást azóta számos olyan városban és nagyobb településen felállították, ahol karitászcsoportok működnek, így az egyházmegye területén sok ember kapott betekintést a Karitász önkénteseinek munkájába. Bíznak benne, hogy sikerült felkelteni a fiatal generáció érdeklődését és felhívni a fiatalok figyelmét az önkéntes munka örömteli szépségére, hasznosságára és egyre időszerűbbé válására.

Zalaegerszegen október végén volt látható két hétig a város központjában, a Dísz téren a vándorkiállítás. Kőszegre január 10-én Celldömölkről érkezett: a Jézus Szíve-templom előtti téren állították fel. Az ünnepélyes megnyitót a Jézus Szíve-templomban tartották.

Az ünnepségen résztvevők jelenlétükkel is kifejezték tiszteletüket a kőszegi Karitász önkéntesei iránt. Ilyen lelkülettel volt jelen Básti Béla, Kőszeg polgármestere, Harangozó Vilmos nyugalmazott plébános, Perger Gyula, a Jézus Szíve-templom jelenlegi plébánosa, Hurgói Sándor templomigazgató-iskolalelkész, valamint a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője, Tuczainé Régvári Marietta. Az önkéntesi kapcsolatot jelenlétükkel erősítették a nardai, jáki, toronyi és zalaegerszegi karitászcsoportok is.

Harangozó Vilmos atya, a csoport alapítója elmondta, hogy a valamikor betiltott karitászmunka hosszú szünet után a ’90-es években indulhatott újra. A Szombathelyi Egyházmegyében is sorra alakultak a karitászcsoportok, Konkoly István akkori megyéspüspök támogatásával.

Megvan-e bennünk az isteni szeretet a szegénység iránt, tudunk-e gazdagodni lelkiekben az önkéntes munka által? – tette fel a kérdést Vilmos atya. – Át tudjuk-e adni a bármilyen fogyatékkal élőknek támogatásunkkal azt az érzést, hogy nincsenek egyedül? Figyelünk rájuk eléggé? Segítjük őket? Meglátjuk-e a támogatásra szoruló embertásainkat, és tudunk-e segíteni nekik? A kiállított tablók erre választ adnak. Látjuk és olvashatjuk, hogy miben, milyen segítséget kaptak rászoruló embertársaink, és kik azok az önkéntesek, akik segítették őket napról napra.

Tuczainé Régvári Marietta elmondta: a tablók a Karitász 30 évét mutatják be ugyan, és a kőszegi Karitásznak 27 éves múltja van, azonban az a 3 év semmivel sem teszi kevesebbé a munkájukat. Az ünneplést ők is kiérdemelték. Napról napra megjelennek a Brenner János Közösségi Házban, és a támogatók által kapott adományokat kiosztják a rászorulóknak. Ott vannak köztük mindennap, átérzik gondjukat, problémájukat. Meghallgatják őket, az anyagiak mellett lelki támaszt is nyújtanak nekik, és tanácsot adnak, milyen problémájukkal kihez fordulhatnak, hol tudják orvosolni.

Sárközi Antalné, a kőszegi csoport vezetője figyel arra, hogy minden olajozottan működjön. Az önkéntesmunkából a csoport minden tagja egyformán kiveszi részét. A nardai táboroztatásokon évek óta segítenek, részt vesznek az egyházmegyei Karitász rendezvényein, sőt, több más településen működő karitászcsoporttal is jó kapcsolatot tartanak fenn.

A Jézus Szíve-templom előtti téren kiállított, a 30 éves Katolikus Karitász tevékenységét bemutató vándorkiállítás Kőszegen január 10-től január 24-ig volt látható.

