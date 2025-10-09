8000 fiatal önzetlenül, önkéntesen – Megkezdődött a tizennyolcadik „72 óra kompromisszum nélkül”

A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös rendezésében megvalósuló akció keretében október 9. és 12. között országszerte és határon túl több ezer fiatal mutatja meg,

hogy önkénteskedni értékes és hasznos időtöltés, hiszen többé válunk és a környezetünket is építhetjük általa.

„Tegyünk jót mindenkivel” – szól az akció idei mottója a Galatáknak írt levélből, ami arra utal, hogy a résztvevők nem akarnak megalkudni és méricskélni a szeretetükkel. Mindenki felé ugyanazzal az önkéntes figyelemmel fordulnak.

A megjelenteket Knáb András Benedek, az önkéntes program idei főszervezője köszöntötte. A megnyitón a szervezők és a pannonhalmi diákok mellett jelen voltak a történelmi keresztény egyházak képviselői is. Bokros Márk OSB, a Pannonhalmi Főapátság perjele nagy örömmel köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy a rendezvény országos megnyitójának először adhatott otthont a bencés közösség. Szavaival leginkább az önkénteskedő fiatalok felé fordult és arra hívta őket, hogy bátran köteleződjenek el az önkéntességben, próbáljanak rendszerességet vinni bele és a saját közösségük felé ugyanolyan szeretettel forduljanak, mint azok felé, akiket nem ismernek. „Higgyétek el, hogy nagy ereje van annak, ha egy önkéntes tevékenységnek van távlata” – fogalmazott, majd hozzátette: „Ilyen a keresztény szolgálat. Tud adni, akar adni és ebből sok gazdagság születhet.”

Bencze András evangélikus püspökhelyettes köszöntőjében rögtön arra figyelmeztetett, nem lehet alku tárgya, hogy kinek segítünk és hogyan. „Kompromisszum nélkül tegyünk jót mindenkivel” – kapcsolta össze a Galatákhoz írt levelet az esemény nevével. Talán túl sokszor méricskéljük a szeretetünket, többször kellene elgondolkodnunk a jézusi példán, hiába tűnik nehéznek. A „72 óra kompromisszum nélkül Krisztus-hitünk kicsinyített mása” – emelte ki, ugyanis feltétlen bizalom és bátorság szükséges hozzá.

Máté László Ákos református lelkipásztor, dunántúli lelkészi főjegyző két bibliai igeszakaszt hívott segítségül, hogy felmutassa a háromnapos esemény lényegét. Elsőként a pünkösdi történetet emelte ki, amely során mindenki megszólítva érezte magát és lelkesedéssel, eltökélten vitte tovább a keresztény üzenetet.

Elé kell élnünk az embereknek a krisztusi örömhírt, hiszen ez lesz igazán figyelemfelkeltő

– húzta alá. A talentumokról szóló példabeszédet is kiemelte, mely Isten ajándékaira irányítja a figyelmünket és arra, hogyan válaszolhatunk az Ő szeretetére. A református lelkipásztor arra hívta az önkénteseket, hogy kamatoztassák talentumaikat, megalkuvás és kompromisszum nélkül, mindenki javára.

A megnyitót Seregélyes János és Fókás Vilmos népzenével és néptánccal, Nényei Balázs és Urbanics Ferenc pedig zongorajátékkal színesítették. Valamennyien a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai.

A megnyitón szó volt arról is, hogy a 2004-ben Mariazellben tartott Közép-Európai Katolikus Találkozó alatt indult el ifjúsági összefogás Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Csehország és Horvátország között. A találkozót Christoph Schönborn bíboros kezdeményezte, aki fontosnak tartotta, hogy a 2004-ben az Európai Unióba belépő tíz ország ne csupán politikai aktusként tekintsen a csatlakozásra. Az első találkozó elindította az együttműködést, amely mára az ifjúsági munka területén maradt meg leginkább. Az MKPK Ifjúsági Bizottsága megismerte az Ausztriában működő „72 óra” mozgalmat, és 2007-ben megszervezte az első hazai akciót. Külön értéke a magyar gyakorlatnak, hogy ökumenikus összefogásban valósítják meg immár 18 éve.

Forrás: Ökumenikus Ifjúsági Iroda/Gőbel Ágoston

Fotó: Thaler Tamás

Magyar Kurír