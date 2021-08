85 éves fennállását ünnepelte a KALÁSZ Pettenden

Van-e még jövője ennek a számtalan sebből vérző országnak? – vetődhetett fel a kérdés az 1930-as évek Magyarországán. Luczenbacher Rita pettendi földbirtokos lány erre a kérdésre válaszolva alapította meg 1936-ban a KALÁSZ Katolikus Lánykörök Szövetsége nevű egyesületet, felismerve, hogy a vágyva vágyott szebb jövő a leendő édesanyák kezében van.

A gyorsan virágba boruló országos mozgalom a falusi lányokat megszólítva a katolikus hit, erkölcs, nemzet, női hivatás négyes alapkövére épült. Tíz év elteltével már százezer bejegyzett tagja volt, akik híven őrizték a negyven évig tartó üldöztetés idején is a KALÁSZ-ban megerősödött hitüket, erkölcsi értékeiket, s lettek példaadó családanyák, női hivatásukat komolyan vevő gazdasszonyok.

1990-ben pedig újjá tudott alakulni a KALÁSZ – immár Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége néven – az akkor már nagymama korú egykori lányokból, az ő lányaikból és unokáikból, s a KALÁSZ eszméit komolyan vevő városi asszonyokból, lányokból.

Az újjászületés élménye életre meghatározó erőforrás lett még Máthé György atyának is, aki fiatal papként Mogyoródon szolgált, s tanúja volt annak az euforikus örömnek, mellyel negyven évnél is hosszabb rejtőzködés után először összetalálkoztak az egykori kalászos lányok és azok lányai, unokái, tele lelkesedéssel Isten országa iránt, továbbra is elkötelezett tettre készséggel.

Erről szólt s erősítette meg a jelenlevőket ünnepi szentmise keretében Máthé György, aki Érsekvadkertről jött el az augusztusi hőségben a Kápolnásnyékhez tartozó Pettendre, a KALÁSZ szülőhelyére. Megrendülten szembesült a történelem kegyetlenségével: az egykori Luczenbacher-kastélynak, a KALÁSZ bölcsőjének nyoma sincs már, mert 1945-ben hosszan csatatér volt a környék, s ennek áldozatául esett a kastély is a közelében levő kis templommal együtt. Ám a templom középső része megmaradt, s ebből a szent maradékból épült újjá szorgos kezek által a kis kápolna – mintegy jelképeként a hasonló sorsú KALÁSZ-nak. Hirdeti az Istenben bízók hűségét, életerejét, háláját Luczenbacher Rita áldozatos életéért, s a reményt.

Mert, amint az érsekvadkerti plébános elmondta, talán most még nagyobb szükség van az alapító négy alappillérére: a katolikus hitre, az erkölcsre, a nemzeti hűségre, a női hivatásra. Mai korunkban mindezen értékek sok irányból vannak támadásnak kitéve, s most is a szerető édesanyák, a családok hite, erkölcsisége lehet záloga a vágyva vágyott békének: harmóniában Istennel, emberrel, a teremtés rendjével, az élet szolgálatában.

A kis kápolna nem tudta befogadni az ünnepi szentmisére érkező KALÁSZ-zarándokok sokaságát, akik huszonegy településről jöttek hálát adni a múltért, és Isten segítségét kérni a jövőbeni helytálláshoz. Így a kápolna körülötti kis erdő adott otthont a szabadtéri oltárnak és a jubileumi eseményeknek.

Az ünnepélyes tagfelvétellel egybekötött szentmise után Keresztes Ilona bemutatta az Együtt az Életért Egyesület magzatmentő munkáját, életet szolgáló tanfolyamait, felkínálva az együttműködés lehetőségét. Ezután a valkói csoport humoros dalcsokorral vidámította a jelenlévőket, mások kézműves alkotásaikat hozták el. Köztük a legnagyobb sikert a tápióbicskei Csikós Györgyné Erzsike aratta művészi gyöngyfűzéseivel; hazafelé már sokan az ő csodálatos nyakláncaiban utazhattak.

A KALÁSZ-ról és tevékenységéről a www.ujkalasz.hu honlapon, valamint a kéthavonta megjelenő Új Kalász című újságból tájékozódhatunk.

Szeretettel várják minden korosztályból az asszonyokat, lányokat, akik a szövetség hivatását magukénak érzik. (Cím: 1122 Budapest, Hajnóczy József u. 10., e-mail-cím: kalasz@kalasz.t-online.hu.)

Szöveg: Nényei Gáborné

Forrás és fotó: KALÁSZ

Magyar Kurír