A+ Awards: versenyben a pátyi templom – a közönség szavazata is számít!

A Gutowski Robert tervei szerint, több mint egy évtizedes munkával megvalósult Szent II. János Pál pápa-templomot 2019-ben szentelték fel Pátyon. Az épület a Vallási épületek és emlékművek kategóriájában szerepel, vetélytársai a svájci Bellinzonában emelt ravatalozó, a dél-koreai Seamoonan templom, a kínai Szucsou (Suzhou) városában álló kápolna, valamint a Steven Holl Architects tervezte bővítés, a REACH a John F. Kennedy Center épületéhez.

A Gutowski Robert tervezte templomot az Építészfórum portál is bemutatta Vass Norbert írásával, és interjút is közöltek a tervezővel Az építészet a bizalomról szól címmel.

Az Architizer a világ legnagyobb építészeti platformja, amely sokféle kategóriában évente osztja ki az Architizer A+ díjakat. A zsűri díja mellett minden kategóriában szavazással választják ki a döntősök közül a közönségdíjas alkotásokat. Tavaly összesen 400 ezer szavazat érkezett a különböző kategóriákban.

A pátyi templomra július 31-ig lehet szavazni, rövid regisztrációt követően.

A pátyi templom mellett más magyar alkotások is a finalisták közé jutottak: a BINN betonszemetese; a BORD Építész Stúdió tervei szerint emelt Debreceni Nemzetközi Iskola, valamint az ARCHIKON munkájának eredményeként megújult budapesti Párisi Udvar is, így a közönségszavazáson is részt vehetnek.

A pátyi Szent II. János Pál pápa-templomot Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök szentelte fel 2019. április 28-án, az isteni irgalmasság vasárnapján. Az építészek ugyanazon év novemberében Pro Architectura díjat vehettek át művükért.

Gutowski Robert munkáival találkozhatunk a Pannonhalmi Főapátságban és az alsószentiváni kegyhelyen is, illetve ő tervezte a tápi bencés erdei iskolát.

