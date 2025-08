A Balaton koronája – Gyulafehérvári diákok tanulmányi útja Tihanyban

A Balaton testében egy különleges szív dobog – Tihany. Ez a hely a lélek csendes műhelye, ahol az idő lelassul, és a természet, valamint a hit ereje mélyebb gondolatokra késztet. A település lelki és történelmi jelentőségét évszázadok óta az apátság határozza meg, amelyet I. András király alapított 1055-ben. A bencés szerzetesek ma is imádsággal és munkával őrzik a közösség szellemiségét és hagyományait.

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum tizenhat diákja Farkas Ervin kanonok, iskolaigazgató, valamint Kovács József lelkivezető vezetésével idén is egy tartalmas tanulmányi héten vett részt. Az ötnapos ottlét során a diákok lelkileg és szellemileg egyaránt sokat gazdagodtak.

Július 28-án, hétfőn a reggeli órákban indult a csoport Gyulafehérvárról, a délutáni órákban érkeztek meg Tihanyba, ahol Barkó Gábor Ágoston OSB fogadta őket. Lehetőség nyílt az ismerkedésre és az együttlétre. Mihályi Jeromos OSB perjel, a tihanyi bencés apátság elöljárója köszöntötte a vendégeket az apátság nevében, és elmesélte a hely történetét, valamint az apátság megalapításának körülményeit, amit a diákok nagy érdeklődéssel hallgattak. Az út fáradalmait félretéve mindenki nagyon kíváncsi volt a Balatonra és a víz hőmérsékletére, így örömmel próbálták ki, milyen érzés megmártózni benne.

Kedden a napkeltével egy időben a bencés közösséggel együtt elvégezték a közös zsolozsmát, majd ezt követően szentmisén vettek részt az apátság templomában. A reggeli után útnak indultak Pápára, a Dunántúl egykori református központjába, ahol meglátogatták a Pannonia Reformata Múzeumot. Itt betekintést nyerhettek a magyarországi református közösségek életébe is.

Aztán az út Celdömölkre vezetett, a térség egyik legismertebb Mária-kegyhelyére, amelyet Kismáriacellként is emlegetnek. Itt találkoztak Kati nénivel, aki mesélt a település történelméről, körbevezette a diákokat a templomban. Elmagyarázta, miért vált ez a hely zarándokhellyé, és hogy honnan ered a „Kismáriacell” elnevezés. Rátkai István káplán a helyi plébánia életéről beszélt. Lehetett kérdezni is – például arról, hogyan viszonyulnak a gyerekek és fiatalok az Egyházhoz ezen a vidéken. A tartalmas és tanulságos beszélgetés után a csapat visszaindult Tihanyba.

A szerdai nap is szentmisével kezdődött. A nap fő programját egy előadás és beszélgetés alkotta, amely a Katolikus Egyház magyarországi helyzetét járta körül Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató-főszerkesztője. A beszélgetés során rengeteg hasznos információt hallhattak arról, milyen feladatköröket lát el a két orgánum, milyen weboldalakat működtetnek a magyarországi plébániák, és hogyan lehet a fiatalokat is bevonni az Egyház életébe online fórumokon keresztül. A csoport betekintést nyert az állandó diakónusok életébe is, ami különösen érdekes volt.

Az előadás után meglátogatták a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeumot, ahol közelebbről is megismerkedhettek a bencés közösség múltjával, és lehetőség nyílt megtekinteni az apátság alapítólevelét is. Ebéd után Balatonfüredre utaztak, ahol fürdőzéssel és sok közös élménnyel gazdagodtak. A nap egyik fénypontja az volt, amikor a diáktársak vízibiciklizhettek – ez igazán felszabadító és vidám élmény volt. Tihanyba visszatérve grillezés és jó hangulatú beszélgetés zárta a napot.

Csütörtökön ismét szentmisével kezdődött a nap Tihanyban. Korzenszky Richárd OSB a prédikációban felhívta a figyelmet arra, hogy minden cselekedetünk mögött Isten áll, mert szabad akaratot kaptunk tőle, ugyanakkor felelősek vagyunk tetteinkért.

A reggeli után a diákok Zalaegerszeg felé indultak. A Balatonon komppal keltek át, az utat busszal folytatták. A Mindszentyneum Látogatóközpontban megismerték Mindszenty József bíboros életútját, különös hangsúllyal a kommunizmus idején átélt megpróbáltatásaira. Búcsúszentlászlón meglátogattak egy Mária-kegyhelyet, melynek eredete Szent László király korára nyúlik vissza. A helyi plébános, Tódor Szabolcs a plébánián finom ebéddel vendégelte meg a csapatot, Pacsán Cséry Gergő kötetlen beszélgetés során a papság mindennapjairól, örömeiről és nehézségeiről beszélt, röviden bemutatta a pacsai templom történetét is.

Tihanyban az est folytatásaként az apátsági templomban bencés diákok gregorián énekeket énekeltek, majd Barkó Ágoston OSB körbevezette a gyulafehérváriakat az apátság kriptájában, ahol az apátság történetéből hallhattak érdekességeket.

Visszaindulás előtt elbúcsúztak a bencés szerzetesektől, megköszönték mindazt, amit a diákokért tettek, majd hazaindultak Erdélybe.

Sokat tanultak, fejlődtek és gyarapodhattak szellemileg és lelkileg Barkó Gábor Ágoston OSB, Mihályi Jeromos OSB perjel és a tihanyi bencés apátság jóvoltából az egyhetes „nyári egyetemen”.

