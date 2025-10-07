A bátai kegyhelyre érkezett a Boldog Bódi Mária Magdolnáról szóló vándorkiállítás

A Pécsi Egyházmegye területén új helyszínen találkozhatnak a hívek Bódi Mária Magdolna életével és tanúságtételével. A pécsi bazilikából ugyanis Bátaszékre, a bátai Szent Vér-kegyhelyre került át a hat darabból álló roll-up kiállítás, amely Magdi egy-egy erényét és tulajdonságát mutatja be.

A kiállítás vándorútja jelképezi, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú öröksége mindenkihez szól. Egyre több közösség fedezheti fel általa a derűs hitet, a szeretet bátorságát és az önzetlen szolgálat szépségét.

A bátai Szent Vér-kegyhely is méltó otthona ennek a különleges tárlatnak, a vértanúság és a tiszta élet példája itt is elevenen szólítja meg a híveket.

Boldog Bódi Mária Magdolna üzenete ma is időszerű: a mindennapok apró döntéseiben, kedvességben, önzetlen jó cselekedetekben, egymás szeretetében élhetjük tovább az ő lelkületét.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír