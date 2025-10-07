A bátai kegyhelyre érkezett a Boldog Bódi Mária Magdolnáról szóló vándorkiállítás

Hazai – 2025. október 7., kedd | 10:25
1

A Pécsi Egyházmegye területén új helyszínen találkozhatnak a hívek Bódi Mária Magdolna életével és tanúságtételével – tették közzé a bodimariamagdolna.hu honlapon október 1-jén. A pécsi Szent Vér-bazilikából a bátai Szent Vér-kegyhelyre került a hat plakátból álló roll-up kiállítás, amely a szeptember 16-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna egy-egy erényét és tulajdonságát mutatja be.

A Pécsi Egyházmegye területén új helyszínen találkozhatnak a hívek Bódi Mária Magdolna életével és tanúságtételével. A pécsi bazilikából ugyanis Bátaszékre, a bátai Szent Vér-kegyhelyre került át a hat darabból álló roll-up kiállítás, amely Magdi egy-egy erényét és tulajdonságát mutatja be.

A kiállítás vándorútja jelképezi, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú öröksége mindenkihez szól. Egyre több közösség fedezheti fel általa a derűs hitet, a szeretet bátorságát és az önzetlen szolgálat szépségét.

A bátai Szent Vér-kegyhely is méltó otthona ennek a különleges tárlatnak, a vértanúság és a tiszta élet példája itt is elevenen szólítja meg a híveket.

Boldog Bódi Mária Magdolna üzenete ma is időszerű: a mindennapok apró döntéseiben, kedvességben, önzetlen jó cselekedetekben, egymás szeretetében élhetjük tovább az ő lelkületét.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #kegyhelyek #kiállítás #országos #szentek és boldogok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató