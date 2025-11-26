A béke és a remény hangján – XIV. Leó pápa apostoli látogatásra indul Törökországba és Libanonba

A látogatás történelmi és szimbolikus találkozókat, a közélet képviselőivel és a vallási vezetőkkel való megbeszéléseket, valamint a kihívásokkal küzdő országokban a szolidaritást kifejező gesztusokat is magában foglal.

XIV. Leó pápa első apostoli útja Ankarába, Isztambulba és Bejrútba vezet. A központi esemény İznikben – az ókori Niceában – lesz az I. Niceai Zsinat 1700. évfordulója alkalmából.

A zarándoklat hangsúlyosan ökumenikus jellegű, és középpontjában a vallások közötti párbeszéd áll. Ugyanakkor a régió keresztény közösségeihez és helyi lakosságához való közelség pillanata is lesz.

Bruni megerősítette, hogy „minden szükséges biztonsági intézkedést megtettek”.

Kihívásokkal teli utazás két jelentős országba

Bruni „kihívásokkal teli utazásnak” nevezte a látogatást „két jelentős országba” nevezte. Törökország, Szent Pál szülőhazája és a korai kereszténység bölcsője, Libanon, a békés együttélésről híres, de a gazdasági válság, a kikötői robbanás és a déli régióban nemrég történt erőszakos események miatt számos kihívással küzd az ország.

A régióban töltött közel egy hét alatt XIV. Leó pápa találkozik közéleti és egyházi vezetőkkel, meglátogat mecseteket és ősi templomokat, imádkozik a bejrúti kikötőben megemlékezve a 2020-as robbanás áldozatairól, és zártkörű találkozót tart Recep Tayyip Erdoğan török és Joseph Aoun libanoni elnökökkel. Bruni megjegyezte, hogy

a pápa „elődeinek nyomdokaiba lép”, Szent VI. Pált, Szent II. János Pált, XVI. Benedeket és Ferenc pápát követve, aki remélte, hogy visszatérhet Törökországba a Niceai Zsinat évfordulójára.

Középpontban az ökumenizmus és a fiatalok támogatása

„Az ökumenikus dimenzió áll ennek az útnak a középpontjában” – mondta a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója, emlékeztetve arra, hogy a sokféle hagyományú keresztények a Niceai Zsinatot közös hitük alapjaként ismerik el.

XIV. Leó pápa támogatásáról biztosítja a kivándorlással és bizonytalansággal küzdő kis katolikus közösségeket is, köztük a külföldön élő libanoni keresztényeket.

Az egyik legjobban várt esemény a pápa találkozása lesz a libanoni fiatalokkal Bkerkiben, maronita katolikus pátriárka székhelyén, amely találkozó várhatóan erős üzenetet hordoz majd a jubileumi év reményéről.

Nicea: történelmi megemlékezés

Központi esemény lesz az ökumenikus ünnepség İznikben, ahol a pápa és Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriár együtt sétálnak el a Szent Neofit-bazilika ősi romjaihoz. A Krisztus és a zsinat ikonjai előtt tartott ökumenikus imádság egy gyertya meggyújtásával zárul, amely az egység szimbolikus gesztusa.

Vallások közötti párbeszéd

Az utazás a vallások közötti párbeszédre is felhívja a figyelmet. November 27-én a pápa meglátogatja a török vallásügyi hivatalt (Diyanet), találkozik Törökország főrabbijával, és Bejrútban magánjellegű találkozót tart muszlim és drúz vezetőkkel.

Az utazás során számos emlékezetes pillanat várható: koszorúzás Atatürk-mauzóleumánál, ima a Kék mecsetben, szentmise az isztambuli Volkswagen Arénájában, cédrusültetés a bejrúti elnöki palota kertjében, valamint ima Szent Charbel sírjánál és a Libanoni Szűz Mária-szobor előtt.

A béke szolgálatában

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa, George Koovakad, a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériumának prefektusa és Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dikasztériuma prefektusa is elkísérik a pápát, aki az intézményi rendezvényeken elsősorban angolul, a liturgiákon pedig franciául fog beszélni.

Az apostoli utak esetében immár hagyományos módon a hazaúton sajtótájékoztatót tartanak a repülőgép fedélzetén.

XIV. Leó pápa törökországi és libanoni zarándoklatának célja, hogy a Közel-Kelet szívében a béke, az egység és a remény hangját hallassa.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Anwar AMRO / AFP

Kuzmányi István/Magyar Kurír