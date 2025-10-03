A békéért hívnak flashmobra fiatalok Budapesten

Nemzetközi mozgalmuk a világ hetven országában jelen van, és mindenütt fontosnak tartják, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét az emberek békevágyára, kifejezzék közelségüket a háborúkban szenvedők iránt.

A szervező fiatalok Magyarországon is a szegények barátai, szabadidejükben hajléktalanoknak segítenek, foglalkozásokat szerveznek nehéz sorsú és menekült gyerekeknek, időseket látogatnak intézetekben. Velük együtt akarnak nemet mondani az erőszakra, a háborúra és hitet tenni egy békés, igazságos világ mellett.

Sok barátjuk van a háborútól szenvedő Ukrajnában, velük együtt szeretnék kiáltani, hogy elég az erőszakból. Nem törődnek bele, hogy a világ kezdi elfeljeteni a 20. század borzasztó háborúit. Emlékeztetni szeretnének mindenkit: ma is igaz, amit az Európai Unió alapítói vallottak:

a háború háborút szül, egyedül a párbeszéd vezet a békéhez.

Idén június 15-én avatták boldoggá a Sant’Egidio egy fiatal kongói tagját, Floribert Bwana Chuit, aki vértanúhalált halt, mert nem engedett a korrupciónak, megvédte a szegényeket. Példakéként tekintenek rá, és hozzá hasonlóan szeretnének küzdeni az elnyomás, az erőszak ellen, egy igazságos világért.

A flashmob 17.15-kor kezdődik Budapesten, a Mikszáth téren. Szeretettel várnak mindenkit.

Forrás és fotó: Sant'Egidio közösség

Magyar Kurír