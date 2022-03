A békeszerzés és segítségnyújtás lehetőségeiről – Üléseztek a női és férfi szerzetesrendek elöljárói

A határaink mellett zajló szörnyű háború miatti aggodalom és a közös segítségnyújtás lehetőségeinek egyeztetése miatt március 1-jén délután a két szerzetesi konferencia elnöksége rendkívüli ülést tartott.

A két elnökség kifejezte a háború áldozatai miatti aggodalmát és velük való együttérzését, egyben áttekintette a kialakult szükséghelyzetet, és a segítségnyújtásnak az előző napokban megvalósult formáit.

A szerzetesek továbbra is imádkoznak a békéért, csatlakozva a Szentatya által hamvazószerdára meghirdetett böjt- és imanaphoz is.

A két elnökség a konkrét segítségnyújtás terén a legfontosabbnak a hatékony és koordinált munkát tartja, ezért arra kéri a szerzetesrendeket, hogy adományaikkal, önkéntes munkájukkal a Katolikus Karitász, a Jezsuita Menekültszolgálat és a Ferences Rendtartomány kárpátaljai missziójának már meglévő kezdeményezéseihez csatlakozzanak.

Egy szerzetesi közös pályaudvari missziót is elindítanak, amire a két konferencia anyagi eszközöket is rendelkezésre bocsátott. Ebben szerzetesek önkéntes munkájára is számítanak.

Döntés született arról is, hogy a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a Humanitárius Tanács számára felméri a rendek szállás- és szállítókapacitását.

Dr. Németh Emma P. Hortobágyi T. Cirill

MRK elnök FSzK elnök

Forrás és fotó: Szerzetesek.hu

