A betegek szentsége erő – Betegek világnapja a kistarcsai kórházban

Évről évre a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban nagy örömmel készülődünk ilyenkor februárban, hogy a kórházban lévőket a betegek világnapi ünnepség keretein belül egy kicsit más létmódba segítsük: hogy ne a betegségüknél maradjanak meg, hanem tudjanak távlatokat is szemlélni.

Ferenc pápa az idei évben a betegekhez írt levelében kiemeli, hogy akik megfáradnak és terhekkel küzdenek, azok különösen is magukhoz vonzzák Jézus tekintetét és szívét. Mi ezt a pápai körlevelet és az ünnepi szentmise meghívóját, imádságokat és szentképeket egész héten ajándékoztuk a betegeknek, és hívtuk őket, hogy a szombati ünnepi szentmisén együtt kérhessük a gyógyulás, a felépülés kegyelmét.

Szombaton délelőtt az önkénteseink segítettek lekísérni azokat a betegeket, akik vágytak ünnepelni, és akiknek volt is erejük egy óra hosszát jelen lenni a szentmisén. A szentmisét Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkész mutatta be, aki szentbeszédében kiemelte, hogy Jézus a parancsolatokkal kapcsolatban nagy távlatokat nyit, és nem a puszta értelmi magyarázatok szintjén köti le a figyelmünket. Így példáula harag, a kapcsolatok, de

a betegség is nagy misztérium, amit csak úgy tudunk igazán mélyen értelmezni, ha a szívünkbe tekintünk, és a Jóistennel ebben a csöndes elidőzésben megszűrjük az életünket.

Azt is jó volt hallani, hogy a Jóisten soha nem hagy el bennünket, még a legkiszolgáltatottabb helyzetekben is vannak emberi küldöttei, akik mellénk tudnak állni. A betegek szentsége például egy ilyen nagyon kézzel fogható „erő”, aminek kifejezetten az a célja,hogy az egész ember gyógyuljon és talpra álljon rövid és hosszú távon egyaránt.

A szentbeszéd után ennek a szentségnek a kiszolgáltatása sokunkat megrendített – öröm volt tapasztalni, hogy Jézus által a beteg emberhez is elérkezik a kereszthordozás mintája, ereje. És egy idő után a sötétség mélyére a fény is besüt, ha hinni tudunk benne, és egymás szeretetteljes támaszai, segítői is vagyunk.

Mivel

a természetfeletti a természetesre épít, ezért ezt a természetes alapot próbálja szolgálatunk évről évre a betegeknek szeretettel biztosítani.

A szentmise végén emléklapot kaptak a betegek az ünnep emlékezetessé tételére, és két helyszínen is válogathattak szentképeket és szép olvasmányokat, melyeket örömmel vittek még a szobatársaiknak is.

Artúr atya a szentmise után még huszonhat beteget látott el a kórtermekben, mert ők gyengeségük miatt nem tudtak jelen lenni ezen az ünnepségen.

A találkozásban, a szentségben, a szentmisében mindig erő van! Hálával tartozunk azoknak, akik segítették ennek a szép ünnepnek a létrejöttét, megvalósulását. Isten áldja őket, és adjon sok erőt a továbbiakban is, hogy még sokakat szolgálhassunk így együtt!

Szabóné Szekeres Ildikó és Bálint Brigitta lelkigondozók





Forrás és fotó: Váci Egyházmegyei Kórházlelkészi Szolgálat



Magyar Kurír