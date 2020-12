A borszentelés hagyományát elevenítették fel Szegeden a Tátra téri templomban

„Furcsa, hogy ma olyan világban élünk, odáig jutottunk, hogy definiálni kell: az anya az nő, az apa az férfi” – mondta a vasárnapi szentmisén a Tátra téri katolikus templomban Benyik György teológus.

Azt is megemlítette, hogy csakis egészséges családban fejlődhet, alakulhat ki egészséges identitásunk és a napi praktikum, a „működtetés, üzemeltetés” mellett csakis azonos értékrend mellett maradhat együtt egy família, amihez az is hozzátartozik, hogy szeretnek együtt lenni, közös programokon részt venni, és így a problémákat is könnyebben megoldhatják.

Ebben jelentős szerepe lehet a nagy- és dédszülőknek, akik a régi, időtálló értékeket közvetíthetik unokáik, dédunokáik felé. Azok a családok, emberek, akik megtagadják, elfelejtik múltukat, elvágják maguktól a jövő felé vezető utat – tanította Benyik György a híveknek, akik szinte teljesen megtöltötték a tarjáni templomot, természetesen a koronavírus-járvány miatt minden második széken ülve, csakis a közös háztartásban élők foglaltak helyet szorosan egymás mellett.

Benyik György a misét azzal zárta, amivel kezdte: maradjon a köztudatban, hogy az anya az nő, az apa pedig férfi. Ezt követően egy régi, főleg borvidékeken élő vallási, pontosabban a valláshoz kötődő hagyományt elevenítettek fel újra – amit három éve gyakoroltak először a tarjáni Isten házában –, a borszentelést, vagyis a bor megáldását.

„Tíz éve, amikor még Felsővároson miséztem, odajött hozzám a szertartás végén egy koldus, és pénzt kért kenyérre. Éreztem a leheletén, másfajta táplálékra szomjazik, és közöltem vele, ha őszintén megmondja, szeretne egy jót inni, arra kéri a pénzt, adok. Így is történt. Legközelebb tizenketten jöttek, arra hivatkozva, hogy adjak nekik borra, mert én szoktam. Jót nevettem, de kijelentettem: egyszer volt Budán kutyavásár. Abban viszont hiszek, hogy a bornak, a hegy levének nem csak szétválasztó, összeveszejtő hatása van, össze is hozhat bennünket. Mint most” – mesélte az asztalt körülállóknak Benyik György. Hozzátette: soltvadkerti születésű, onnan hozta magával ezt a hagyományt. Az áldás után felbontották az üvegeket, és a hívek megkóstolhatták a borokat.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye/Délmagyar.hu

Magyar Kurír