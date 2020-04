A brazil egyházmegyék készen állnak a templomok megnyitására

Az új helyzet fényében Brazília számos egyházmegyéje közzétette iránymutatásait a járvány második fázisának kezelésére. A florianopolisi főegyházmegye például lehetővé teszi a szentmisék és más szertartások bemutatását a templomok befogadóképessége maximum 30 százalékának kihasználásával. A híveknek kötelező a maszkok viselése, illetve a bejáratnál a kézfertőtlenítés.

A goiánai főegyházmegye is kiadott irányelveket, amelyekben meghatározza, hogy a szertartásokat szombaton vagy vasárnap tartsák meg, figyelembe véve a hatóságok által előírt kritériumokat. A londrinai főegyházmegyében április 20-tól kezdve a plébániahivatalok fokozatosan újra megkezdték tevékenységüket, és a templomokat megnyitották a személyes imákra, de szentmiséket egyenlőre még nem mutatnak be.

A Campo Grande-i érsekség új előírásokat tett közzé a vallási tevékenységeket illetően. Engedélyezték a hívek jelenlétét, ehhez azonban biztosítani kell a belépés ellenőrzését, aminek sorban állással és másfél méter távolság betartásával kell történnie. A maringái főegyházmegye felhatalmazta a plébánosokat a templomaik és plébániahivatalaik megnyitására, de egyelőre nem lehet szentmisét bemutatni a hívek jelenlétében.

Hasonló előírásokat adtak ki három másik egyházmegyében is. A Rio Grande do Sul állam északi részén található 23 plébánián pedig a tanácsadó testület vezetőjének javaslatára engedélyezték a szentmisék bemutatását a hívők részvételével. Számuk azonban nem haladhatja meg a hamrincat, és egymástól két méter távolságra kell elhelyezkedniük. Különös figyelmet kell továbbá fordítani a mosdók higiéniájára. A hitoktatás és a közösségi találkozók egyelőre továbbra is fel vannak függesztve.

