A brexit egyszerre kihívás és alkalom a fejlődésre – A COMECE közleménye

A brexit kérdése több mint négy éven át volt a jövő iránti aggodalom forrása, bizonytalansági tényező sok ember, család, közösség számára a La Manche csatorna mindkét oldalán. Mostantól az Egyesült Királyság már nem része az Európai Uniónak. Ez elszomorít bennünket, de itt Európában a Katolikus Egyház, mint a demokrácia és a véleménynyilvánítás szabadságának védelmezője, tiszteletben tartja a brit állampolgároknak a 2016-os népszavazáson kifejezésre jutatott akaratát – írja a COMECE elnöksége.

Ahogy az Egyesült Királyság püspökei is kijelentették, úgy mi is üdvözöljük a brexit-megállapodást, amely a szigetország és az EU között jött létre. Ez a józan ész és a jószomszédi kapcsolatok győzelmeként értékelhető. A megállapodás nélküli kilépés negatív hatással lett volna az Egyesült Királyságra és az Európai Unióra egyaránt, de egészét tekintve káros lett volna a legsérülékenyebb társadalmi rétegek számára is.

Bár Nagy-Britannia többé nem része az EU-nak, továbbra is része marad Európának. Mindannyiunknak az a sorsa, hogy együtt éljünk és dolgozzunk, mások választásának és sokszínűségének teljes tiszteletben tartásával, ezért alapvetően fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk egymással. Arra hívjuk a jóakaratú embereket, hogy imádkozzanak és dolgozzanak a közjóért, valamint biztosítsák, hogy a brexit ne rombolja le a testvéri kapcsolatokat a La Manche csatorna két oldalán. A brexit egy hosszú és kihívást jelentő folyamat lehet, de egyben alkalom is arra, hogy elindítson egy új dinamikát az európai népek között, és ösztönözze a közösségi szellem újjáépítését Európában – olvasható a COMECE közleményében.

A brexit ellenére Anglia és Wales Katolikus Püspöki Konferenciája (Catholic Bishops’ Conference of England and Wales – CBCEW) az európai egyház része marad. A püspök képviselők továbbra is közreműködnek a COMECE munkájában: politikai szinten megfigyelő tagokként, technikai szinten pedig a testület bizottságainak, illetve munkacsoportjainak keretében – zárja a brexitről szóló elnökségi nyilatkozatát az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír