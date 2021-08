A búcsú egy másfajta közös út kezdete – Pécsre zarándokoltak a debreceni papok

Az egyházmegye papsága Nyíregyházáról indult busszal Pécsre. Útközben nem maradt el a közös imádság, „belefoglaltuk a további papi hivatásokért való könyörgésünket is a Szent László Imaszövetség imádsága által. Az imaszövetséget Palánki Ferenc, egyházmegyénk megyéspüspöke alapította meg 2019-ben, amely már több mint ezer imádkozóval bővelkedik, akik naponta fohászkodnak papjainkért és újabb papi hivatásokért.

Pécsett szentmisével kezdtük meg a látogatásunkat, és Felföldi László pécsi megyéspüspökkel együtt a Pécsi Egyházmegye alapításának 1012. évfordulójára emlékeztünk. A szentmisét Palánki Ferenc celebrálta, amelyen mindkét egyházmegye papsága és a pécsi hívek is részt vettek.

Ezt követően ünnepi vacsora vette kezdetét (...), a két egyházmegye szolgálói közelebbről is megismerhették egymást” – olvasható Szabó Gábor diakónus összefoglalójában.

Másnap a máriagyűdi kegyhelyen bemutatott szentmisén Szűz Mária közbenjárását kérték a Debrecen-Nyregyházi Egyházmegye minden hívéért és az egész magyar egyházért. A kegyhely több évszázados történetét is megismerhették a zarándoklat résztvevői.

Ezt követően Bíró László nyugalmazott tábori püspök tanítását hallgathatták meg, aki a papság útjának különféle pontjaira hívta fel a figyelmüket, mint például az egymással való bensőséges közösség vállalása vagy az istenkeresésben való állhatatosság.

Pécsett megtekintették – többek között – a püspöki palotát, Pécs világörökségi kiállítását, ezen belül pedig a 4. századi ókeresztény síremlékeket.

„Ahogyan egy család életében is eljön a búcsúzás ideje, amikor a szülők gyermekeiket elindítják az élet útján, úgy a papságban is van, hogy át kell engednünk paptestvérünket egy másfajta szolgálatra. Mi is így tettünk zarándoklásunk alkalmával, hiszen Felföldi László püspök atya szolgálatával hosszú időn keresztül gazdagította egyházmegyénk nagy családját, s annak közös asztalát, az Isten oltárát” – írta beszámolójában Szabó Gábor.

„Palánki Ferenc püspök kifejezte, hogy

a hivatalos beiktatás már megtörtént, de talán a mi hivatalos elengedésünk ezen a találkozón történik meg.

Látszólag a búcsú talán egy kézfogással, mosollyal vagy egy öleléssel végződik, azonban tudnunk kell, hogy

az igazi búcsú egy másfajta közös útnak a kezdete, amikor a testvérek nem elengedik, hanem a távolból is követik, figyelik egymást.

Felföldi püspök atyával az egyházmegyében lezárult a közös út, azonban a távollétet áthidaló imádság útja még csak most kezdődik el igazán. Egyházmegyénk családja fizikailag elengedte őt, de lélekben közelebb hozta.”

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papjai és papnövendékei Bátán, a Szent Vér kegyhelyén ünnepi szentmisével zárták zarándoklatukat, és augusztus 25-én, az esti órákban értek vissza Nyíregyházára.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Fodor András



Magyar Kurír