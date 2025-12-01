Egy éve szentelték fel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kápolnáját

A szentmisét Tamás József nyugalmazott segédpüspök celebrálta. Szentbeszédében hangsúlyozta: a kápolna Isten szeretetének a színhelye. „Velünk van Jézus életünk örömeiben is. És velünk van a szomorúságainkban. (...) Velünk akar lenni az Úr Jézus, életünk minden körülménye között. És minden templom, minden kápolna erre figyelmeztet bennünket” – mondta.

A szentmisén Antal atya, a kórházlelkész köszönetet mondott a kápolnáért mindazoknak, akik szorgalmazták, akik hozzájárultak létrehozásához, illetve akik szolgálnak benne. Rámutatott, a kórházkápolna ökumenikus jellegű, és megköszönte a református és az unitárius lelkészek jelenlétet is.

Salamon Ágnes és Orbán József asszisztensek Borcsa Gergely kántor közreműködésével énekes szolgálatot láttak el, Puskás László színművész pedig alkalomhoz illő verssel zárta a szentmisét.

Forrás és fotó: Romkat.ro/Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház közösségi oldala

