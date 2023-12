A dalok az égig értek – Gospelkarácsony Veszprémben

A gospel vallásos zenei stílus, amelynek szó szerinti jelentése az evangéliumot, az igét hirdetni. A tengerentúli liturgiák szerves része, de nálunk, Európában inkább csak a filmekből ismerjük ezt a műfajt.

Második alkalommal látogatott el a világhírű Virginia State Gospel Chorale kórus Veszprémbe, ahol telt ház fogadta az európai turnén lévő énekkart.

A műsor előtt Udvardy György érsek, valamint Szabó János Róbert református esperes köszöntötte az egybegyűlteket.

A veszprémi érsek arról beszélt, hogy milyen fontos az öröm, a remény és a hála megélése, nemcsak az ünnepi, hanem a hétköznapi valóságban is.

A híres amerikai gospelkórus olyan dalokkal készült, amelyek segítették az adventi felkészülést, az elmélyülést. Az imádság, a közös éneklés és a tánc lélekemelő hangulatot teremtett.

A koncert valóban nem csupán egyszerű zenei élmény volt: inkább spirituális utazásnak tűnt, ahol a dalok az égig értek, a lelkekig hatoltak, a krisztusi áhítat, az öröm és a szeretet érzését hirdették.

Vezér Dávid, az esemény főszervezője elmondta, már tavaly is óriási sikert aratott a Gospel Karácsony. „Amikor jött a hír, hogy David Bratton és gospelkórusa európai turnéra indul, csupán néhány nap alatt kellett döntenünk, hogy ismét meghívjuk-e őket hazánkba. Igei iránymutatást is kaptam, így egyértelművé vált, hogy az idén is megszervezzük a Gospel Karácsonyt az arénában. (...) Lélekkel teli, magával ragadó dalokat hallhattunk, ezek a művek egytől egyig Jézushoz, a Mindenhatóhoz szóltak.”

David Bratton, a kórus vezetője úgy fogalmazott: az adventi, karácsonyi időszakban szeretnék elmondani az embereknek, hogy itt az ideje adni és másokra is gondolni, akár olyanokon is segíteni, akiktől egyébként nem várhatunk viszonzást. Nagyon fontos másokért tenni, utat mutatni, és megértetni, ki volt Jézus, és mit tett értünk, emberekért.

