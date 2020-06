A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében is enyhítenek a korlátozásokon

A Kormány meghozta és hatályba léptette döntését a járványügyi korlátozások újabb enyhítéséről (vö. Magyar Közlöny 2020. 06. 17-én megjelent 2020. évi 144. sz): a másfél méteres védőtávolságot a jogszabály kötelezően már nem írja elő; a maszk vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz viselete már csak bizonyos helyeken kötelező betöltött 6. életév fölött (például tömegközlekedés, üzletek, patika), azonban nagyobb helyeken (például színház, mozi stb.) már nem kötelező; az 500 fő fölötti rendezvények zárt helyen továbbra sem tarthatóak.

E kormánydöntések figyelembevételével Palánki Ferenc megyéspüspök 2020. június 21-től az alábbi rendelkezéseket hozta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyére vonatkozóan:

Az egyházmegye templomaiban:

– a szenteltvíztartók maradjanak továbbra is üresen;

– a szentmisére érkezők esetében a kézfertőtlenítés gyakorlatát továbbra is megtartják;

– a másfél méteres védőtávolság betartása már nem kötelező;

– a maszk vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz viselete még megmarad;

– a szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással;

– folytatják a kézbe áldoztatás gyakorlatát;

– a perselyadományokat távozáskor, a kijáratnál helyezik a hívek a kosarakba.

A keresztség és a betegek szentségének kiszolgáltatása végezhető a járvány kitörését megelőző (szokott) módon. A gyóntatást azonban továbbra is arra alkalmas nagy légterű helyiségben végzik. A temetés szertartása végezhető a járvány kitörését megelőző szokott módon.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír