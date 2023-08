A Debreceni Karitatív Testület idén is elindította tanszergyűjtő akcióját

Széles Diána kiemelte, hogy a mostani nehéz gazdasági helyzetben még jobban megterheli a családok kasszáját az iskolakezdés, főleg ott, ahol egyedül neveli a gyermekét az adott szülő, vagy ahol több gyermek van. „Ilyenkor kezdődik el a roham a boltokban, és azt szeretnénk kérni a debreceniektől, hogy gondoljanak azokra a rászorulókra is, akiknek nehéz beszerezni az új tanévre a tanszereket” – mondta az alpolgármester.

A rászorulóknak ezidáig minden évben készítettek egységcsomagokat, amelyeket a Család- és Gyermekjóléti Központ, a tagszervezetek és a Debreceni Karitatív Testület osztott ki, hiszen ezek a szervezetek napi kapcsolatban vannak az ellátottakkal, és meg tudják állapítani, hogy kinek van szüksége ténylegesen a segítségre. „Nagyon szeretnénk, ha minél több gazdasági társaság csatlakozna ehhez az akcióhoz. Az Ördög-Papír évek óta támogatja a Testületet, a debreceni cégen keresztül pedig mi magunk is tudunk segíteni a rászorulókon” – ismertette Széles Diána. Hozzátette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az debreceni Auchan üzletsorán is lesz gyűjtés, de egy külön erre a célra létrehozott bankszámlaszámra is várják az adományokat.

A Campus Fesztivál VIP fogadásából befolyt bevételt a Regőczi Alapítvány és a Debreceni Karitatív Testület kapja, amely összegből iskolai felszereléseket vásárolnak a nélkülöző családok számára.

Mindezek mellett Debrecen önkormányzata is segítséget nyújt a szociális támogatási rendszeren keresztül, amely viszont jövedelemhatárhoz van kötve. Széles Diána felhívta a figyelmet arra, hogy az iskolakezdési támogatás összegét idén 6000 forintról 9600 forintra emelték gyermekenként, amit az önkormányzat szociális osztályán igényelhetnek az érintettek. (A támogatás iránti kérelem október 31. napjáig nyújtható be. A részletekről bővebben az egyházmegye honlapján, illetve a www.debrecen.hu honlapon olvashatnak.)

Törő András, a Debreceni Karitatív Testület elnöke elmondta, hogy az Ördög-Papír évek óta támogatja a testület munkáját, ez alkalommal pedig abban kérték a tagszervezet segítségét, hogy a tanszergyűjtést a Debrecen négy különböző pontján is működő Ördög-Papír üzletekben tudják elindítani. „Bízunk benne, hogy ez a szervezés megkönnyíti az adakozás lehetőségét, hiszen egy azon helyen történhet meg a tanszerek megvásárlása, majd adományként történő felajánlása” – mondta Törő András. Arra bátorít mindenkit, hogy akinek van lehetősége bármilyen aprósággal is hozzájárulni a gyűjtéshez, akkor az segítse a debreceni gyermekek beiskolázását. „Hiszem azt, hogy a szeretetből hozott cselekedetek megtermik a gyümölcsüket. Akiknek megterhelő lenne egy-egy üzletbe eljutni, számukra lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Debreceni Karitatív Testület számlájára adományozni lehessen” – összegezte.

Ördög Richárd arról beszélt, hogy nem csupán kapcsolatban állnak a Debreceni Karitatív Testülettel, de tagjai is annak, ezért természetes, hogy mögéjük állnak és segítenek a jótékonysági kezdeményezésben.

A tanszeradományokat augusztus 27-ig várják az Ördög-Papír debreceni üzleteiben (nyitva tartási időben), illetve a debreceni Auchan áruházban (Kishatár u. 7., az üzletsoron). A Debreceni Karitatív Testület számlaszáma: 10702064-18791271-52500006

A gyűjtőpontokon örömmel fogadnak füzeteket, ceruzákat, radírt, golyóstollat, vonalzót, szögmérőt, körzőt és más tanszereket, valamint használt, de jó állapotban lévő iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat és olyan higiéniai termékeket, amelyekre az általános iskola alsó tagozatában szükség van.

2021-ben közel 500 csomagot sikerült összeállítani, míg 2022-ben 570 tanszercsomagot adtak át, melyek értéke csomagonként közel 5000 forint volt, valamint a nyári gyerekfelügyeletben részt vevő mintegy 300 diák is részesült egy-egy közel 2000 forint értékű csomagban. Mindezek összértéke közel 3,5 millió forint volt.

A korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is több debreceni vállalat csatlakozott az akcióhoz. Az Ördög-Papír mellett az adománygyűjtésben részt vesz a Deufol Hungary Kft., a Gravic Hungary Kft. és a DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. is.

Forrás éa fotó: Debreceni Karitatív Testület/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír