A debreceni Szent Efrém-iskola jótékonysággal emlékezett meg névadója ünnepéről

Az idei Szent Efrém-napok jelmondata a 118. zsoltárból származó gondolat volt: „Lépteimet irányítsd szavaim szerint”, aminek nyomán arra törekedett az iskola, hogy a diákok minél interaktívabb módon kapcsolódjanak be a programokba. Valami igazán „bámulatos és varázslatos” élményben akarták részesíteni a gyerekeket, hiszen sok nehézség van a hátuk mögött, gondolva itt a világjárványra és annak következményeire, amit át kellett, kell élniük.

Ezért is gondolták azt az iskola vezetői, hogy közös adakozásra buzdítják a tanulókat, hiszen adni mindig öröm, ami melengeti a szíveket, lelkeket – mondta Vas Péter igazgató. – Nehéz volt eldönteni, hogy kiért vagy miért fogjanak össze, de végül azokra esett a választás, akik mindenki életét segítik, ha a szükség úgy hozza.

Így végül a debreceni Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DEKK) ápolói, dolgozói, orvosai mellett döntöttek, akiknek a Szent Efrém-iskola diákjai és szüleik mintegy 340 ezer forintot gyűjtöttek össze. A pénzből pedig a mindennapi munkavégzést kellemesebbé tévő eszközöket vásároltak, olyanokat, amikre a kórház dolgozóinak szükségük volt: három-három hűtőt, vízforralót, kávédarálót és kenyérpirítót.

Nagy Gergely, a DEKK Járványügyi Koordinációs Központjának logisztikai vezetője mondott köszönetet a különleges gesztusért. Mint mondta, nem mindennapi dolog, hogy diákok és szüleik gondoljanak ilyen önzetlen módon az egészségügyi dolgozókra, akik most már a világjárvány ötödik hullámának leküzdésében vesznek részt.

„Több tízezer beteget láttunk el csak itt, Debrecenben az elmúlt két évben és nagyon nagy terhelés érte a kollégáimat. Úgy gondolom azonban, hogy a járvány maga nemcsak az egészségügyben dolgozók, hanem mindannyiunk számára kihívás. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a gyerekeknek olyan szavakat, kifejezéseket kellett megtanulniuk, mint pandémia, maszkhasználat, karanténszabályok, távolságtartás, amikről két évvel ezelőttig nem is hallottak.”

Zárásként megjegyezte: minden rosszban van valami jó, hiszen az egészségügyben dolgozók soha nem éreztek akkora szeretetet, elfogadást és megbecsülést, mint amit a koronavírus-járvány a felszínre hozott.

Sivadó Miklós atya, az iskola lelki vezetője az átadóeseményen felidézte, hogy Szent Efrém élete utolsó hónapjaiban ápolóként dolgozott. Betegeket segített, adományt, élelmiszert vitt a rászorulóknak és az idei Szent Efrém-napokon igyekeztek a teológusnak ezen tetteire is ráirányítani a figyelmet.

„Tudott adni; és most mi is átélhettük ennek az érzését közösen. Az ünneplésből származó öröm most másokat is szolgálhat. Mi pedig örüljünk annak, hogy tudtunk jót tenni, hogy együtt voltunk. Kísérje ezeket az eszközöket imádságunk és a Jóisten áldása, amit azok életére is kérünk, akik ezeket használni fogják” – mondta Miklós atya.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír