A digitális nevelésről tartott szakmai napot az MMSZ Országos Módszertan Munkacsoportja

A találkozón a résztvevők előadások és kerekasztal-beszélgetés keretében járták körül a digitális függőség témakörét.

Ivácson Tímea és Káldyné Szabó Eszter munkaközösség-vezetők, valamint Madár Csaba módszertani vezető üdvözölték a résztvevőket, majd elsőként Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Drogmegelőzési Programok Osztályának vezetője tartott előadást. Rövid, de tartalmas összefoglalójában bemutatta a kábítószer-használattal kapcsolatos jogszabályi környezet változásait és aktualitásait, illetve hangsúlyozta, hogy a változás kulcsa mindig az önismeret és a segítséget kérő ember motiválása.

Tóth Dániel pszichológus-influenszer, a „Pszichológus Pasi” néven is ismert népszerű előadó a gyerekkori képernyőfüggőségről és a digitális nevelés kihívásairól beszélt. Dinamikus, humorral átszőtt előadásában saját életéből és tapasztalataiból is hozott példákat, történeteit pedig képekkel is illusztrálta. „Egyre több szokásunk van, amelyek meggátolják az itt és most élményét”, hangsúlyozta, kiemelve azt, hogy mennyi mindenre van hatással a képernyőhasználatunk. Tóth Dániel kitért arra is, hogy

a digitális világban „nincs alvásidő”, hiszen folyamatosan történik valami.

A közösségi média ugyan szabadságot ad, de gyakran hazugságokat és szorongást is kelt. Nem helyénvaló például az, amikor a szülők azért adnak eszközt a kisgyermekük kezébe, hogy csendben maradjon. Így bár a gyermek tényleg befejezi a kiabálást, a képernyő mint „megoldás” azonban hosszú távon megalapozza a későbbi addikcióját. A szorongó tinédzserkor bekövetkeztével nem csoda, hogy sok fiatal az online térben vesz el, hiszen

a szürke hétköznapok elől a digitálisan megkreált ideális élet vonzó menekülési utat kínál.

Tóth Dániel a videójátékok lehetséges pozitív hatásairól is beszélt. Ezek többek között fejleszthetik a kéz-szem koordinációt, a fantáziát és a multitasking képességet. A pszichológus gyakorlati ötleteket is adott, hogyan lehet a digitális eszközöket pedagógiai céllal használni, például Minecraft segítségével létrehozni egy világot földrajzórára. Szerinte

egy gyermek digitális lábnyoma többet mond el róla, mint a kedvenc tantárgya.

Arra budította a jelenlévőket, hogy kezdjenek el beszélgetni a gyerekekkel azokról a dolgokról, amik őket igazán érdeklik. A legtöbbet pedig azzal segítenek, ha a fiatalok érzelmi intelligenciáját törekszenek fejleszteni.

A folytatásban kerekasztal-beszélgetés következett, ahol Majzik Balázs, Tóth Dániel, Frankó András és Kovács Máté (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Fogadó Pszichoszociális Szakszolgálat), Tóth Máté (Felzárkózó települések program – Szerhasználat visszaszorításáért felelős munkacsoport) és Gerő Sándor (MMSZ Gondviselés Háza – Napsugár Szolgáltató Központ, Zalaapáti) osztották meg tapasztalataikat. A moderátor Fehér Eszter módszertani munkatárs volt. A beszélgetés során különböző kérdések mentén igyekezett a társaság együtt gondolkodni arról, hogy „mi a digitális függőség” és „mennyit érnek a korlátozó szoftverek és a szülői tiltások”.

Az ebédszünetben szendvicsebéd és kötetlen beszélgetések mellett zajlott a könyvvásár, ahol Tóth Dánieltől személyesen is kérdezhettek a résztvevők, és beszerezhették, dedikáltathatták az előadó Digitális nevelés című könyvét.

A délutáni szakaszban a programot Király Eszter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársa folytatta. Arról beszélt, hogyan jelenik meg a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációja a közösségi médiában, és milyen fontos a digitális „piros kabát” minden munkatárs számára. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy ha már ott vagyunk az online térben, akkor hogyan igyekezhetünk figyelemmanipuláció helyett bizalomerősítésre törekedni, hitelesen és hatékonyan kommunikálni, illetve „egy személytelen felületen lélektől lélekig érő üzeneteknek utat vájni”.

A szakmai napot Fehér Eszter módszertani munkatárs prezentációja zárta, aki a mesterséges intelligencia gyakorlati használati lehetőségeit mutatta be. Példákkal szemléltette, hogyan tud időt spórolni, prezentációkat készíteni, vagy akár zenét generálni az MI. Előadását egy mesterséges intelligenciával készített dallal zárta, amely mosolyt csalt a hallgatóság arcára.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

Magyar Kurír