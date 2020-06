A fiatal szíriaiak otthonmaradását támogatja egy olasz szalézi alapítvány

Az új intézmény a már meglévő szalézi központ részeként jön létre a szíriai fővárosban, így több és jobb tér lesz a sporttevékenységek számára. A Don Bosco Alapítványnak köszönhetően arra is mód nyílik, hogy több fiatal részesüljön a szaléziak nyújtotta képzésben: létrehoznak egy új szakképző központot is. A projektet tavaly kezdték el, amikor megvettek egy 22 ezer négyzetméteres területet, ezt most kívánják bővíteni.

A keresztény és muszlim fiataloknak szánt központ számos funkciót betölt majd: orvosi rendelőt is nyitnak benne, amely alapvető egészségügyi szolgáltatásokat biztosít elsősorban a szegényebb társadalmi rétegeknek. Ezentúl lelkipásztori, nevelési és szabadidős célokra alkalmas ifjúsági központ is helyet kap a komplexumban. Egy 700 fő befogadására alkalmas templomot is kialakítanak benne, továbbá egy többfunkciós előadóterem is rendelkezésre áll majd lelkigyakorlatok és konferenciák számára.

Nagy kihívással áll tehát szemben gazdasági szempontból is a milánói Don Bosco Alapítvány, amely azonban bizakodó a projekt kapcsán: „A legfontosabb az, hogy ne ragadjunk le a gazdasági aspektusnál, hanem sikerüljön megváltoztatni a nézőpontunkat, és az álmunkból kiindulva, az erőinket egyesítve jót tegyünk.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír