Udvardy György érsekkel ünnepelték az ácsteszéri templom búcsúját

Holubák Attila plébános köszöntőjében úgy fogalmazott, Szent Márton püspök élete és példája arra tanít bennünket, hogy lássuk meg az irgalomra szoruló istenarcot az elesettben, a szegényben, hiszen az Úr azonosítja magát minden rászoruló emberrel.

A veszprémi főpásztor a szentmise elején elmondta, örömmel ünnepli együtt az ácsteszéri hívekkel búcsújukat. Hozzátette, a szegények világnapjára is utalva: „Szent Márton példáján akarunk buzdulni, akarunk tőle tanulni. Ma a szegények világnapja is van, nem pusztán megemlékezni akarunk a szegénységben lévőkről, hanem szeretnénk segíteni nekik. Nyilvánvalóan nem egyszerű az a helyzet, amiben most vagyunk, vagy ami előtt állunk, és mégis a szolidaritás és a segítés a kötelességünk, mégpedig Krisztus példájából fakadó kötelességünk. Kívánom, hogy ez a búcsúi ünnep a közösség számára megerősítő legyen.”

Nekünk, akik megismertük, akik megszerettük Jézus Krisztust, megismertük és elfogadtuk az ő tanítását, parancsait, hasonlóvá kell formálódnunk hozzá. Ez nem valamiféle emberi erőfeszítés, nem tőlünk függ elsődlegesen, hanem a készségből fakad. Engedjük, hogy az Úristen az ő parancsai által alakítson, formáljon minket – buzdított a főpásztor a szentbeszédben.

Majd arról szólt, hogy a remény emberei nem pusztán pozitívan gondolkodó, nem a mindig a jóra tekintő emberek, ez már következmény. „A remény emberei azok, akik a körülményekkel együtt, adott esetben a körülmények ellenére Krisztushoz akarnak ragaszkodni. Ha mi jövőt akarunk magunknak, mégpedig emberhez méltó jövőt, akkor ez a bátorság, ez a bizalom, ez a reményhordozás nélkülözhetetlen.”

Tours-i Szent Márton bátorítson bennünket, hogy legyen erőnk, bátorságunk gondoskodni önmagunkról. Nem tudjuk pontosan, milyen jövő áll előttünk, de az egészen biztos, hogy az Úristen benne van a jövőnkben. Ez az, ami kell hogy erősítsen a készségben, a jóért való küzdelemben bennünket – hangzott el a záróáldás előtt.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír