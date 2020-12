A francia püspökök elítélik az elnöki döntést, hogy csak harminc fő vehet részt a szentmiséken

Franciaországban egyelőre érvényben marad, hogy maximum harminc fő vehet részt a vallási szertartásokon november 28-tól. A püspökök és más vallások képviselőinek tiltakozása ellenére, valamint a francia kormány szándékára, hogy korrigálja a rendelkezést, Emmanuel Macron elnök csütörtökön megerősítette keddi döntését a jelenlegi járványhelyzetre hivatkozva. A főpásztorok sajnálatukat fejezték ki, és úgy döntöttek, hogy újabb fellebbezést nyújtanak be az államtanácshoz. Meggyőződésük ugyanis, hogy „kötelességük a szabad vallásgyakorlás éber felügyelése az országban”. A francia püspöki kar állandó tanácsának jegyzéke bejelentette, hogy november 29-én, vasárnap találkozni fognak Jean Castex miniszterelnökkel.

Az elmúlt napokban a püspökök javaslatot nyújtottak be, amely szerint négy négyzetméter távolságot biztosítanának minden egyes hívő között, és a templomok megszokott befogadóképességének csak egyharmadát használnák ki. „Mindannyian tudjuk, hogy a kormány e döntései nagy nehézséget okoznak a híveknek. Reméljük, hogy a fellebbezés megnyugtatja majd a lelkeket. Mindenki számára világos, hogy a szentmise nem válhat a küzdelem és a követelések helyszínévé, hanem maradjon a béke és a szeretetközösség helye” – zárul a francia püspökök közleménye.

„A vallásgyakorlást nem lehet a kereskedelmi tevékenységekhez hasonlítani. Ha így kezelik a vallásokat, az azt jelenti, hogy hívők millióinak hitét járulékos elemnek tekintik. Ez súlyos hiba az egész társadalomra nézve” – fogalmaztak egy korábbi nyilatkozatukban a francia főpásztorok. Megerősítették, hogy a katolikusok teljesen elkötelezettek a járvány elleni küzdelemben, és az a vágyuk, hogy a társadalom legfőbb javát szolgálják.

Macron elnök november 24-én, kedden mondott televíziós beszédét követően, amelyben bejelentette, hogy maximum harminc fő részvételével indulhat újra a közösségi vallásgyakorlás, a francia püspökök közleményt adtak ki: „Ez a bejelentés egyáltalán nincs összhangban azokkal a megbeszélésekkel, amelyekre az elmúlt hetekben került sor az érintett miniszterekkel.” A főpásztorok „irreálisnak és alkalmazhatatlannak” nevezték a döntést, amely „teljesen figyelmen kívül hagyja a katolikusok vallásgyakorlásának módját”. Véleményük szerint az előírás „egyáltalán nem veszi figyelembe a katolikusok által a járvány kezdete óta mutatott felelősségérzetet”. „A katolikusok tudatában vannak az egészégügyi problémáknak, és tudatában vannak felelősségüknek a védekezési előírások betartása terén. Hamarosan megkezdődik az adventi időszak, amely alapvetően fontos a karácsonyra való felkészülésben. A hívek számára a vasárnapi találkozás e folyamat fontos állomása” – nyomatékosítják a francia püspökök.

*

Franciaországban november 3-tól függesztették fel a hívek részvételével tartott szertartásokat, azt követően, hogy Macron elnök megszorító intézkedéseket jelentett be a Covid–19-járvány korlátozására. A francia püspökök fellebbezést nyújtottak be a döntés ellen, és tárgyalásokat kezdtek a kormánnyal. Eközben katolikusok százai vonultak bezárt templomaik elé, és követelték újra megnyitásukat. A tüntetéseket „A szentmiséért” (Pour la messe) elnevezésű társulat szervezte, amelynek célja, hogy a nyilvános szentmisék bemutatásáért küzdjön. Online aláírásgyűjtést is kezdeményeztek, amelynek eredményeként petícióval fordultak Macron elnökhöz, hogy állítsa vissza a szentmisék bemutatási lehetőségét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír