A francia püspökök újra felszólaltak az országban érezhetően erősödő antiszemitizmus ellen

A katolikus püspökök kifejezték, aggodalommal tölti el őket az országban érzékelhetően erősödő antiszemitizmus. Február 1-jén kiadott közleményükben a francia főpásztorok hangsúlyozták, mindenki számára fontos ügy kell hogy legyen az antiszemitizmus elleni küzdelem, és a püspöki testület elkötelezetten támogatja mindazokat, akik tesznek ezért.

Az antiszemitizmus és antijudaizmus elleni harc a valódi testvériség próbaköve című dokumentumot Éric de Moulins-Beaufort reimsi érsek, a CEF elnöke és több más püspök is aláírta. A püspökök testülete a nyilatkozat közreadása előtt a francia zsidó közösség két vezetőjével tanácskozott, Haïm Korsia főrabbival és a francia zsidó intézmények (CRIF) tanácsának elnökével, Francis Kalifattal.

A főpásztorok hangsúlyozzák, napjainkban egyre sürgetőbb felhívni a figyelmet az erősödő antiszemitizmus veszélyére, mert az elmúlt néhány évben a francia társadalomban egyre inkább hétköznapivá vált az erőszak, elsősorban a gyűlöletbeszédek által, melyek eluralták a közösségi oldalakat, ahol az anonimitás mögé bújva elszabadulnak a szélsőségek.

Ez a figyelemfelhívás kiváltképpen szól a katolikus hívekhez, hiszen a keresztényeket különleges kapcsok fűzik a zsidósághoz, mint arra II. János Pál és XVI. Benedek is emlékeztetett minket. „Ha a Jézusban való hit megkülönböztet és elválaszt is minket, kötelez is arra, hogy belássuk: az antiszemitizmus és antijudaizmus feletti győzelem a valódi egyetemes testvériség elengedhetetlen alapja, nem felejtve a történelem sötét napjait és a soá áldozatait, sem a közelmúlt antiszemita gyilkosságait” – fogalmaz a nyilatkozat.

A „gyógyulás útjára” kell rátalálni, ennek érdekében a francia püspökök sürgetik „nemcsak a katolikus híveket, hanem minden állampolgárt, hogy lépjenek fel határozottan a politikai és vallási antiszemitizmus valamennyi formája ellen, saját magukban és a környezetükben egyaránt”.

Fordította: Verestói Nárcisz

