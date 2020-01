A Fülöp-szigeteki püspökök elrendelték a „vörös szerdát”

A vörös szerda kezdeményezést a Szükséget Szenvedő Egyház nemzetközi segélyszervezet indította azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a napjainkban is zajló keresztényüldözésre és kifejezzék szolidaritásukat az üldözöttekkel. Ennek jeleként hagyományosan a Krisztus Király vasárnapját követő szerdán a világ különböző pontjain egyes épületeket vörös színnel világítanak meg.

A vörös szerdát először az Egyesült Királyságban szervezték meg 2016-ban; a Fülöp-szigetek 2017-ben csatlakozott először a kampányhoz több mint 2100 plébánia részvételével. Most pedig emléknappá nyilvánította a helyi püspöki konferencia.

Az UCA News ázsiai katolikus hírügynökség tájékoztatása szerint Jonathan Luciano, a Szükséget Szenvedő Egyház nemzeti igazgatója elmondta, a Fülöp-szigeteken mindig támogatták a segélyszervezet helyi tevékenységét: „Megrendezzük a vörös szerdát és meg fogjuk rendezni a jövőben is minden üldözést szenvedő keresztényért.”

Az igazgató annak a reményének is hangot adott, hogy ez a kezdeményezés ösztönző példaként szolgál más országok számára is, elsősorban azoknak, ahol jelenleg is nagy aggodalmat okoz a keresztények üldözése.

Forrás: Vatikáni Rádió; Aleteia.org

Fotó: Zenit.org

Magyar Kurír