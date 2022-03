A gondoskodás logikája – Ferenc pápa a nők hangjának fontosságáról a kormányzásban

Az olasz női szervezet tagjai Rómában tartják kongresszusukat. Hozzájuk intézett beszédében Ferenc pápa találkozójuk témáját – „A férfi és a nő kreatív identitása egy közös küldetésben” – elméleti és különösen egzisztenciális értelemben „nagyon aktuális kérdésnek” nevezte.

A Centro Italiano Femminile (CIF) női szervezetet 1944-ben alapították „a nők méltóságának és jogainak védelmében”. Ferenc pápa megjegyezte, hogy a II. világháborút követő időszakban az egyesület a felelősség választásaként, az ember megóvása melletti elkötelezettségként született meg. Első országos elnöke, Maria Federici Agamben különböző pártok más női képviselőivel együtt részt vett az alkotmány egyes cikkelyeinek kidolgozásában, és hatással volt az alkotmány „filozófiájára” a szolidaritás, a szubszidiaritás és az állam szekularitása kérdéseiben.

A szervezet akkoriban és most is ezt a politikáról alkotott elképzelést képviseli: a jótékonyság által áthatott szolgálat a közjó érdekében. Ennek fényében a pápa kiemelte, elviselhetetlen látni, mi történt és mi történik Ukrajnában. Sajnos ez a régi hatalmi logika gyümölcse, amely még mindig uralja a geopolitikát. A probléma továbbra is ugyanaz: a világot továbbra is „sakktáblaként” kormányozzák, ahol a hatalommal rendelkezők azokat a lépéseket fontolgatják, amelyekkel kiterjeszthetik dominanciájukat mások kárára.

Az igazi válasz „nem több fegyver, több szankció, több politikai-katonai szövetség”, hanem egy másfajta megközelítés, a mára globalizált világ kormányzásának és a nemzetközi kapcsolatok kialakításának egy más módja.

Ferenc pápa beszédében elmagyarázta, miért döntött úgy, hogy erről elmélkedik az audiencián jelen lévő nőknek. „Önök egy női egyesület tagjai, és a nők a főszereplői ennek az irányváltásnak, ennek a megtérésnek. (...)

a nők megváltoztathatják a rendszert, ha sikerül nekik átfordítani a hatalmat az uralom logikájából a szolgálat, a gondoskodás logikájába”

– állapította meg a pápa.

Ez a szükséges mentalitásváltás „Jézus Krisztus iskolája, Gandhi iskolája, minden kor szentjeinek iskolája, de egyben sok nő iskolája, akik értékelték az életet; olyan nők iskolája, akik törődtek a törékenyekkel, a sebesültekkel, az emberi és társadalmi sebekkel; olyan nőké, akik elméjüket és szívüket az új nemzedékek nevelésének szentelték” – hangsúlyozta a Szentatya, majd beszéde végén arra buzdította a szervezet tagjait, hogy haladjanak tovább ezen az úton, és azért imádkozott, hogy Szűz Mária kísérje őket mindig.

