A Görögkatolikus Egyházban november közepén kezdődik a karácsonyt megelőző böjti időszak

Szinodális úton karácsony felé

Idén az ünnepre való készülethez a szinodalitás hat témája került a fókuszba, a legutóbbi püspöki szinódus záródokumentumának megfelelően: A Szentlélek megtérésre hív; Egy hajóban; Vesd ki a hálót; Bőséges fogás; Úgy küldelek titeket; Lakoma minden népnek.

Ezek alapján írták meg a görögkatolikus papnövendékek gondolatébresztő elmélkedéseiket – ami megihlette az atyákat is, akik Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolitával ugyanezekről a témákról beszélgettek.

A papnövendékek, elöljáróik és a püspökök adventi elmélkedéseit a karácsonyt megelőző böjti időszakban írott és videós formában is közzéteszik a görögkatolikus médiafelületeken – a Görögkatolikus Metropólia Facebook-oldalán; a Görögkatolikus Médiaközpont Facebook-oldalán és YouTube-felületén; a metropólia Spotify- és Apple Podcasts-oldalán –, amelyek napról napra, vasárnapról vasárnapra jelennek majd meg írott, hangzó és képes formában.

Gondolataikhoz társulva haladhatunk mi is velük együtt a szinodális úton karácsony felé.

Karácsony, Jézus Krisztus test szerinti születésének, az Istengyermek világban történő megjelenésének ünnepe az első századokban szoros összefüggésben volt az epifánia (vízkereszt) ünnepével, olyannyira, hogy ugyanazon a napon ünnepelték a két eseményt. A december 25-i dátum meghatározása Nyugaton történt, amit a keresztény Kelet is átvett, bár csak a 4. század végén, 5. század elején. Palesztina véglegesen a 6. században fogadta el. Szétvált a két nagy ünnep. A Görögkatolikus Egyházban a karácsonyt előkészítő időszakot, a november 15-én kezdődő negyvennapos készületet ugyan böjti időszaknak nevezik, de a jelen előírások szerint csupán a pénteki napokon szükséges húsmentesen étkezni. Az adventi időszak a lemondás küzdelmei mellett gyakoribb, elmélyültebb imádságra is hív. „Aki teheti, menjen gyakrabban templomba, énekelje a karácsonyi katavásziát (kánon) vagy egyéb szép himnuszokat” – buzdít a Görögkatolikus Egyház.

Karácsonyt váró elmélkedések – Úton Betlehembe

A karácsonyi böjti időszak közeledtével a görögkatolikus kispapok Damaszkuszi Szent János Önképző Köre – amely a papnövendékek kulturális és sportéletének szervezésével, valamint közösségi kezdeményezéseik támogatásával foglalkozik – egy különleges lelki kiadvánnyal készült az idén.

A Karácsonyt váró elmélkedések – Úton Betlehembe című füzet célja, hogy segítse a híveket a karácsonyra való belső, csendes és elmélyült felkészülésben, és lelki útitársként kísérje a böjti időszak napjait. Az elmélkedős füzetben püspökök, elöljárók és papnövendékek írásai kaptak helyet, amelyek a Megváltó születésének ünnepére irányítják figyelmünket – reményteljes várakozásban és imádságos lelkületben.

A kiadvány a Görögkatolikus Szemlével együtt jut el a parókiákra, és ingyenesen elvihető lesz a templomokból. Ugyanakkor önkéntes adományokat hálás szívvel elfogadnak, amelyekkel a Damaszkuszi Szent János Kör szolgálatát lehet támogatni. Az adományokból befolyt összeget a papnövendékek kulturális és sportéletének fejlesztésére fordítják, ezzel is elősegítve közösségi és lelki növekedésüket.

A Damaszkuszi Szent János Kör köszönetet mond mindazoknak, akik imádsággal, figyelemmel vagy adománnyal segítik e kezdeményezést. Bíznak benne, hogy ez a kiadvány sokak számára lesz lelki erőforrás, és hozzájárul közösségeink bensőséges, örömteli karácsonyi készületéhez.

Fogadjuk nyitott szívvel, és engedjük, hogy vezessen bennünket a Megváltó születésének ünnepe felé!

„Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében,

ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből,

