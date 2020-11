A görögkatolikus egyházmegyék kántorképzését online tartják meg november végén

Bár szomorúságot okoz, hogy a járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az idén november végén nem találkozhatnak a kántorjelöltek és kántorok Máriapócson, nem imádkozhatnak a kegykép előtt közösen, és nem élvezhetik egymás társaságát, érdemes azokra az előnyökre is figyelni, melyeket az alkalom online formában történő megtartása nyújt. „Tavasszal is azt vettük észre, hogy a technika segítségével jóval többen bekapcsolódtak az imádságba, többen hallgatták az elmélkedéseket és a tanításokat. Abban reménykedünk, hogy ez most is így lesz” – olvasható a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján.

A képzést tehát megtartják. Közel azonos lesz a találkozó rendje, mint márciusban volt. A két tanítás az Uram, irgalmazz többféle énekléséről és a temetési ének megújításáról fog szólni.

Mindenkit szeretettel hívnak a november 27. és 29. között rendezett programra.

*

Napirend

Szombat

8.00 – utrenye a kegytemplomban

10.00 – reggeliidő

11.00 – 1. tanítás: Hányféle dallamon énekelhetjük az Uram, irgalmazz-t?

12.00 – 6. imaóra a kegytemplomban

12.30 – ebéd- és pihenőidő

15.00 – 9. imaóra a kegytemplomban

15.30 – 2. tanítás: A temetés szertartásának dallamai

18.00 – vecsernye a kegytemplomban

19.00 – vacsoraidő

19.30 – közös beszélgetés a Zoom-program segítségével

21.00 – kis esti zsolozsma a fatemplomban, a végén rövid tanítás

Vasárnap

7.30 – utrenye a kegytemplomban

9.00 – fölkészülés a Szent Liturgiára

11.00 – püspöki Szent Liturgia a kegytemplomban

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír