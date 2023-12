A görögkatolikus iskolák diákjai is kiérdemelték az Útravaló ösztöndíjat

A Belügyminisztérium által meghirdetett Útravaló ösztöndíj programban több, görögkatolikus intézményben tanuló diák is támogatásban részesült. Országosan körülbelül 10 ezer fiatal vesz részt benne, a bekerülés feltétele alapvetően rászorultsági alapú, az ösztöndíj összegét viszont a teljesítmény határozza meg. Kategóriák szerint havonta 9 és 20 ezer forint között van az ösztöndíjak összege, kivéve a diplomaszerzést segítő ösztöndíjat, amelynél ez az összeg félévente 250 ezer forint. Az ösztöndíjprogramnak összesen négy célja van, ezért négy alprogramra is tagolódik, és így a gyerekeket és a fiatalokat a továbbtanulásban, a szakmaszerzésben, az érettségi, valamint a diploma megszerzésében segíti.

Két görögkatolikus intézmény diákjai is abban a szerencsében részesültek, hogy megkaphatják ezt az ösztöndíjat. Ebben az örömben osztozott velük Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár, aki ellátogatott Nyíregyházára, a Szent Bazil Görögkatolikus Szakképző Iskolába, hogy találkozzon a fiatalokkal. Elkísérte őt Radomszki Lászlóné, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, aki egy kis karácsonyi meglepetést is hozott magával. Szintén személyesen gratulált a tanulóknak Szocska A. Ábel megyéspüspök is, aki további sok sikert kívánt a diákoknak.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye részéről a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumból 8 diák nyert ösztöndíjat. A Nyíregyházi Egyházmegye részéről pedig a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolából 6 tanuló kapott ösztöndíjat. Bíznak benne, hogy a program valóban ösztönző hatással lesz a fiatalokra, és általa megvalósul a felzárkózás lényege: hogy a tehetséget, a képességet és az aktivitást támogassák. Sok sikert kívánnak a diákoknak!

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír