A Görögkatolikus Metropólia rendelkezései

Minthogy a templomaink létfontosságú intézmények, azok ajtajait nem zárjuk be, ugyanakkor az előírások minden részét a templomba bejövőknek is be kell tartaniuk. Minden közvetlen érintkezést kerülnünk kell. Csak annyian lehetnek a templomban, amekkora létszám mellett biztosítható az előírt távolság megtartása. Ezt a távolságot a templomban való mozgásoknál is figyelembe kell venni.

Minden parókus maga tudja meghatározni, hogy ez az ő parókiájukon hogyan valósítható meg, egyszerre hány fő lehet a templomában. Erre előre föl kell hívni a hívek figyelmét, és meg kell szervezni ennek betartatását. Ha erre mód van, tegyük lehetővé a templomon kívül állók bekapcsolódását is, akik csak a szentség vétele idejére lépnek be, ekkor is betartva a kellő távolságot. A szigorúbb intézkedések idejére kerüljük a több ministráns szolgálatát. A szertartások után fertőtlenítő takarítást kell végezni.

Gyóntatást szabad ég alatt tartsunk! Ilyenkor is mind a gyónónak, mind a gyóntatónak viselnie kell a szájmaszkot. Feloldozáskor is kerülni kell az érintést.

Kereszthódolás csak metániával végezhető, a keresztcsókolás szép gesztusát most el kell hagynunk.

Az áldoztatásnál a korábban előírt gyakorlatot kell alkalmazni, amely kizárja a fertőzés veszélyét (a papnak maszkot kell viselnie, a híveknek egymástól távolságot kell tartaniuk, minden áldozónál külön kanalat kell használni).

Következő intézkedésig kerülni kell a családlátogatásokat. Haldoklóhoz minden esetben ki kell menni, beteghez lehetőleg csak valóban súlyos esetben. Ilyenkor olyan öltözéket kell viselni, amely utána lecserélhető. Betegek szentségének imádkozásakor is kerülni kell a közvetlen érintést, az olajkenetet közvetítő eszközzel kell végezni, amely utána méltó módon megsemmisíthető.

Keresztelést, esküvőt, temetést csak a legszűkebb családi körben végezzünk, a létszámra és távolságtartásra vonatkozó előírások megtartásával.

Aki vasárnap a korlátozások miatt nem tud eljutni Szent Liturgiára vagy más szertartásra, az otthonról szentelje meg az Úr napját. Ez is kedves Istennek, és odaadásunknak köszönhetően így is sok kegyelemmel gazdagít minket ebben a nehéz időszakban is.

Mindezek mellett a fölszentelt atyák arra törekszenek, hogy továbbra is tartsák a kapcsolatot a hívekkel. Telefonon vagy más távkapcsolati eszközzel beszélgetnek velük, tanításokat, buzdításokat küldenek nekik. Vegyük újra komolyabban az otthoni imádságokat! A templomi szertartásokba is lehetőség szerint kapcsolódjunk be! Imádságainkba ne csak saját szeretteinket foglaljuk bele, hanem a szenvedő betegeket és az őket gyógyító orvosokat, ápolókat, segítő munkatársakat is. Az imádság Isten szeretetében összefog bennünket.

Egyházunk törekszik egyrészt a gondos elővigyázatosságra, másrészt a lelki töltekezést biztosító kapcsolattartásra. Erősítenünk kell híveinket, hogy ebben az újabb nehéz időszakban sem hagy magunkra jóságos Istenünk, a mostani böjti időszak megpróbáltatásaiban is mellettünk áll, segít és szeretetével továbbra is megtart minket.

2021. március 5.

Hierarchák Tanácsa

Forrás és fotó: Görögkatolikus Metropólia



Magyar Kurír