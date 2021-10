A gyógyulás Isten ajándéka – Lelkigyakorlat mindazoknak, akik elvesztették magzatukat

Társadalmunkban, de még a keresztény körökben is tabutéma a magzat elvesztése és az átélt veszteség, fájdalom, pedig sok családot, házaspárt érint ez az arc nélküli gyász. Nemcsak az elvesztett gyermeket gyászolják, hanem a családjukról szőtt jövőképet is. A szakértők szerint ez a gyászfolyamat két évig, vagy ha nem sikerül a fájdalmat feldolgozni, akár hosszabb ideig is elhúzódhat.

Ezért nagyon sokat tud segíteni a gyászfeldolgozásban egy ilyen lelkigyakorlat, hétvége, ahol a házaspár – a segítő szakembereken és a sorstárs közösségen keresztül – konkrétan megtapasztalhatja Isten gyógyító erejét és személyes, együttérző szeretetét.

