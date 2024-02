A gyulafehérvári Batthyáneum felújítása prioritás a romániai kultúrpolitika számára

A tárcavezető az azóta, február 5-én a nagyközönség előtt is megnyílt gyulafehérvári fejedelmi palotát, az Erdélyi Fejedelemség egykori székhelyét látogatta meg a városban. Megtekintette az elmúlt években felújított épületet és a benne berendezett Erdélyi Fejedelmek Palotája múzeum állandó kiállítását, amely többek között Bethlen Gábor fejedelemnek és Jagelló Izabella magyar királynénak is emléket állít.

Az Agerpres román hírügynökség szerint az ezt követő sajtótájékoztatón elmondta: a másik kiemelkedő jelentőségű gyulafehérvári épület, a Román Nemzeti Könyvtár fiókintézményeként működő Batthyáneum könyvtár felújítására az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával megkötött megállapodás révén szereznének finanszírozást.

„Elmondhatom, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatunk az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával, hogy kiterjesszük a kulturális létesítményekre vonatkozó, már meglévő finanszírozási megállapodást, és ebben a harmadik egyezményben a Batthyáneum könyvtár felújítása prioritást jelent” – idézte Raluca Turcant az Agerpres.

A tárcavezető elmondta: a román örökségvédelmi intézetnek folyósított kölcsönnel az európai pénzintézet romániai személyiségek emlékházának felújítását támogatja. „Gyulafehérváron egy kivételes kulturális létesítményt, a Batthyáneum könyvtárat finanszírozzuk” – mondta Turcan. Hozzátette: a támogatás összege – amennyiben sikerül megegyezni – 16 millió euró (6 milliárd forint) körüli volna.

A művelődési miniszter gyulafehérvári látogatásán a romániai épített örökség digitalizációjára irányuló programról is beszámolt. A 45 millió euró (18 milliárd forint) értékű program uniós finanszírozással valósul meg, nyáron indul, és két évig tart – egy 2018-as program folytatása, amely a régi kéziratok, történelmi dokumentumok, könyvek, festmények digitalizációját célozta meg.

Közölte: az új program keretében digitálisan felleltározzák és dokumentálják Románia épített örökségét. Általa a műemlékek turisztikai térképét is „láthatóbbá” teszik, a műemlékeket ugyanis QR-kóddal látják el, amelyek az online platformra vezetnek. A felületen virtuális sétákon is részt vehetnek a látogatók, illetve az épített örökséggel kapcsolatos szolgáltatások is online elérhetővé válnak a régészeti tehermentesítési jóváhagyástól az egyes szakhatósági engedélyekig – közölte.

A szintén a gyulafehérvári várban található Batthyáneum a legnagyobb értékű államosított tulajdon, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszakérnek a román államtól. 1998-ban a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el a visszaszolgáltatásáról, ezt azonban nem hajtották végre. A későbbi kormányok a könyvtárt alapító Batthyány Ignác püspök végrendeletére hivatkozva úgy vélték, hogy a román állam is jogot formálhat a gyűjteményre. Az ingatlan és a közgyűjtemény restitúcióját 2021 májusában jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság.

A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot tartalmazó könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és ősnyomtatványok háromnegyed részét. A kódexek egyikét, a 810-ből származó Codex Aureust 2002-ben 25 millió dollárra biztosították, amikor rövid időre Németországba szállították.

Forrás: MTI

Fotó: Kiss Gábor/MTI; Wikimedia Commons

Magyar Kurír