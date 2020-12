A Gyulafehérvári Főegyházmegye ifjúsági lelkészségének év végi hálaadása

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) munkáját lelkes fiatal önkéntesek és papok segítik minden évben, nem volt ez másként 2020-ban sem. Februárban hatalmas lendülettel, elköteleződéssel vágtak neki az évnek: közösen gondolkodtak, imádkoztak, terveztek, szervezkedtek. Azonban a járványhelyzet márciusban a lelkészség számításait is felülírta, így újratervezés következett. A lelkészség tagjai a lassan eltelt évre tekintettek vissza, s tartottak hálaadást az online térben találkozva.

Ami kezdetben nehézségnek, akadálynak tűnt, Isten kezében áldássá változott, igazolva, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Róm 8,28). A Teljes Szívvel ifjúsági csoportvezető képzések és a Légy tűz! ifjúsági szentségimádás sorozat egy része, míg a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó egésze az online térbe költözött át. A szervező csapatok tagjai kitartásról és a szolgálatban való hűségről tettek tanúbizonyságot: vállalták az új élethelyzet adta kihívásokat, nem engedve el a rájuk bízott fiatalok kezét. A Nézőpont – Keresztény Nyári Szabadegyetem csapata szintén megküzdött a bizonytalansággal, hiszen több alkalommal is módosítani kellett az eredeti dátumot, míg végül szeptemberben személyesen is találkozhattak a fejlődésre, istenkapcsolatra vágyó fiatal felnőttek, egyetemisták.

A közel kétórás együttlét Csíki Szabolcs ifjúsági lelkész köszöntésével kezdődött, aki hálatelt szívvel köszönte meg a csapat kitartását, munkáját. Majd egy virtuális táblán ki-ki rajzzal, egy-egy szóval, mondattal fejezte ki, mi jut eszébe a 2020-as „FIF-es évéről”.

Ezt követően egy képes összefoglaló segítségével elevenítették fel a 2020-as év sikeres, meghitt és olykor vicces pillanatait. Ezek után kiscsoportokban osztották meg egymással a munkatársak, miért is volt ez az év különleges számukra, miért hálásak, mit kaptak a közös szolgálat által. Végezetül imában köszönték meg Istennek, hogy az emberileg sokszor érthetetlennek tűnő helyzeteket is az ő szeretett gyermekeinek javára fordítja. Az est jó hangulatú, felszabadult beszélgetéssel folytatódott. Az online tér ellenére is baráti, családias hangulatban zajlott az ifjúsági lelkészség éves hálaadása.

Forrás és fotó: Romkat



